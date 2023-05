ISW: megrendezett volt a Kreml elleni dróntámadás – nyomós oka van annak, hogy épp most követték el

Oroszország valószínűleg megrendezte a Kreml elleni állítólagos ukrán dróntámadást, méghozzá azzal a céllal, hogy közelebb hozza a háborút az orosz lakossághoz, illetve hogy megteremtse az indokát egy szélesebb körű társadalmi mozgósításnak – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentése