Rejtélyes üzeneteket fotóztak le az Odesszát támadó öngyilkos drónok roncsain

Odessza ellen összesen 15 Sahed drónt indított az éjjel Oroszország, ebből tizenkettőt az ukrán légvédelem lelőtt, három egy egyetemi épületbe csapódott, de senki sem sérült meg.

Az ukrán Déli Parancsnokság által közzétett fotókon az látszik, hogy a drónok farokrészére az oroszok cirill betűs üzeneteket írtak: „Moszkváért”, illetve „a Kremlért”.

Az üzenetek arra utalnak, hogy az éjjeli dróntámadást Oroszország a Kreml elleni szerdai dróntámadásra adott megtorló akcióként igyekszik keretezni.

️Of those 24 attack drones, 15 targeted . 12 were shot down.3 drones hit the school dormitory and caused a fire, but no one was injured, the Southern command said. The wreckage shows the Russians scrawled #Shaheds