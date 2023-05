Ijesztő felvétel került elő a lángoló Bahmutról - Az oroszok gyújtóbombákat szórnak az ostromlott városra

A különleges műveleti erők a következő kommentárral osztották meg a felvételeket: "Az ellenség foszfor- és gyújtóbombákat vetett be Bakmutban, hogy megpróbálja eltörölni a várost a föld színéről. Az SDF katonái és a védelmi erők más egységei azonban továbbra is bátran védik a várost. Még ilyen körülmények között is megsemmisítjük az ellenséget.”

Video from Ukraines special operations forces purportedly showing Russian forces blanketing the embattled city of Bakhmut with incendiary weapons. https://t.co/n0LP3Ik3pT — Christopher (Miller) May 6, 2023

A Pravda emlékeztet, hogy Oroszország többször is alkalmazott termobarikus lőszereket az ukrán hadsereg ellen, amiket gyakran összetévesztenek a nemzetközi jog korlátozása alá eső foszforbombákkal. Hivatalos megerősítés arról azonban még nem érkezett, hogy Oroszország foszfort használt volna.

A fehérfoszfor rendkívül magas hőfokon ég, vízzel pedig lehetetlen eloltani, így évtizedek óta alkalmazzák gyújtóbombaként, illetve füstképzőként.

A NEMZETKÖZI JOG NEM TILTJA UGYAN A FEHÉRFOSZFOR, ÉS AZ AHHOZ HASONLÓ GYÚJTÓBOMBÁK HÁBORÚS ALKALMAZÁSÁT, A POLGÁRI LAKOSSÁG ELLEN TÖRTÉNŐ BEVETÉSE AZONBAN AZ 1980-AS, EGYES HAGYOMÁNYOS FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY HARMADIK PROTOKOLLJA ALAPJÁN TILTOTT.

Oroszország ratifikálta az említett egyezményt.

Címlapkép forrása: Mustafa Sultan/Anadolu Agency/Getty Images