Fontos ígéretet kapott Moszkvától a Bahmutban lévő Wagner csoport

A Wagner orosz magánhadsereg marad Bahmutban, miután ígéretet kapott erősítésre és lőszerutánpótlásra Moszkvától - jelentette be vasárnap Jevgenyij Prigozsin, a kelet-ukrajnai város ostromában meghatározó szerepet játszó zsoldoscsapat vezetője, aki korábban erői kivonásával fenyegetett.

"Annyi lőszert és katonát ígértek nekünk, hogy az elég lesz a harci cselekmények folytatásához" - hangsúlyozta Prigozsin sajtószolgálatának Telegram-oldalán. Kiemelte, hogy ezenfelül ígéretet kapott a szárnyak védelmére is, hogy csapatait ne keríthessék be. Moszkva egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Prigozsin egyben kijelentette, hogy harcosai és a reguláris erők tevékenységének összehangolásáért Szergej Szurovikin tábornok felelős. Ő, mint fogalmazott, "az egyetlen ember tábornoki csillaggal, aki konyít is valamit a harchoz". Prigozsin már korábban is több alkalommal az orosz védelmi tárcát okolta zsoldoscsapata veszteségeiért a bahmuti harcokban. Mint mondta, a hiányzó tüzérségi lőszerek miatt a veszteségek ötszörte magasabbak a kelleténél. Nemrég emiatt bejelentette, hogy május 10-vel otthagyja Bahmutot, mielőtt csapatait felőrölnék. Állítása szerint a bahmuti harcokban 50 ezer ukrán katona esett el, mindazonáltal elismerte, hogy saját veszteségeik is tízezres nagyságrendűek.

Címlapkép forrása: Getty Images