Kitart a Wagner csoport, új falvakat lőnek az oroszok

Folytatódnak az összecsapások Bahmut környékén, a legfrissebb hírek szerint nem látszik, hogy az orosz Wagner-csoport ellátási gondokkal küszködne és ki akarna vonulni.

Tegnap is több, heves összecsapásról számoltak be az ukrán hadsereg vezetői: Limanszk, Bahmut, Avdiivka és Marinka környékéről is jelentettek harctéri tevékenységeket, de

a leghevesebb csata továbbra is Bahmutban zajlik,

ahol a legfrissebb hírek szerint nem látszik, hogy az orosz Wagner-csoport ellátási gondokkal küszködne és ki akarna vonulni.

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az oroszok itt továbbra is támadásban vannak, nem csak a városban, hanem a környékén is, az ellenségnek pedig nem csak itt, de más településeknél is sikerült átcsoportosítaniuk a tüzérségüket és már újabb falvakat is sikerült belőniük. Avdiivkánál például elsősorban az orosz tüzérség volt aktív, de Harkiv környékén is kilenc települést lőttek szombaton. A fronttól északra és észak-nyugatra lévő területeket sem kímélik az oroszok, folyamatos légicsapásokról lehet hallani Csernyihiv és Szumi környékéről is – írja az Unian ukrán portál.

Közben az ukránok a RIA Novosztyi orosz híroldal szerint 10 drónnal indítottak támadást a Krím ellen, a szevasztopoli légvédelem ugyanakkor hatástalanította őket, így a városban egyetlen épületben sem keletkezett kár.

