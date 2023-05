Elkezdődött a nagyszabású orosz támadás? Útnak indultak a stratégiai bombázók és az orosz haditengerészet cirkálói

Az OSINTdefender, az ukrán háborúval foglalkozó, egyik legmegbízhatóbb OSINT-fiók információi szerint levegőbe emelkedtek az orosz stratégiai bombázók, miközben az orosz fekete-tengeri flotta rakétás cirkálói is aktivizálták magukat.

Az orosz Fekete-tengeri Flotta 4 darab irányított rakétás cirkálója továbbra is folytatja manővereit a Fekete-tengeren. A négy hadihajó összesen 32 Kalibr cirkálórakétával rendelkezik, amit a feltételezések szerint az éjszaka folyamán elindítanak Ukrajna irányába.

4 Guided-Missile Frigates of the Russian Black Seas Fleet are still conducting Operations with their Armament of 32 Kalibr Cruise Missiles, alongside the launch of Russian Strategic and Heavy Bombers there is a High Probability of Missiles Launches against Ukraine tonight. pic.twitter.com/qwOd2AXGvV — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2023

Ezen kívül levegőbe emelkedett legalább 8 Tu-95MS stratégiai bombázó és egy darab 1 Tu-22M3 nehézbombázó is, amelyek mindegyike felszerelhető H-22 hajó elleni hiperszonikus és Kh-47M2 Kindzsal rakétákkal, illetve szükség esetén akár nukleáris robbanófejet is hordozhatnak.

So we currently have 8 Tu-95MS Strategic Bombers, 1 Tu-22M3 Heavy Bomber, and 4 Guided-Missile Frigates that are all most likely Armed with 3M54-1 Kalibr Cruise Missiles and Kh-22 Anti-Ship Missiles alongside a few Kh-47M2 Kinzhal Hypersonic Missiles. {:url} — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2023

A várható éjszakai rakétacsapások sorozatát orosz Szu-34/35-ös közepes hatótávolságú bombázók nyitották meg, amelyek az első jelentések szerint irányított bombákat lőttek a határ felett az északkelet-ukrajnai Szumi régió irányába.

Russian Su-34/35 Medium-Range Bombers are reportedly launching Guided-Bombs over the Border in the direction of the Sumy Region in Northeastern Ukraine. pic.twitter.com/yntMOQmQIH — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2023

Minden esetre úgy tűnik Oroszország a győzelem napja alkalmából – amely a náci Németország felett aratott győzelem emléknapjaként él a köztudatban, és Oroszországban május 9-ére esik - hatalmas rakétacsapást indít Ukrajna ellen.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images