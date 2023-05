Katonai járművek dübörögnek a moszkvai utcákon – Nagy bejelentésre készül Vlagyimir Putyin?

Sok orosz nagyvárosban egyáltalán nem rendezik meg idén a május 9-i, Győzelem napi ünnepségeket, ahol pedig megtartják ezeket, a szokottnál jóval szerényebb méretű felvonulások és díszszemlék lesznek. Az indok: biztonsági aggályok, bár sokak szerint a háttérben inkább az állhat, hogy a katonai szemléken felvonultatandó katonai járművek nagy része megsemmisült az ukrajnai háborúban, illetve ott van bevetésen. Moszkvában minden korábbinál szigorúbb biztonsági intézkedésekkel készülnek az ünnepségekre, miután nemrég kettős dróntámadás érte a Kreml épületét. Hogy a dróntámadás miatt nőttek-e meg a félelmek, vagy az akciót éppen a Kremlből tervezték meg a félelmek felkeltése céljából, az már más kérdés, amelyre valószínűleg soha nem fogunk megnyugtató választ kapni. Arra viszont hamarosan, hogy bejelent-e valamit Vlagyimir Putyin, és ha igen, mit.

A Győzelem Napja

Május 9-én ünneplik Oroszországban a Szovjetunió náci Németország fölötti második világháborús győzelmének napját. Közép-európai idő szerint május 8-án 23:01 perckor értek véget hivatalosan a harci cselekmények, ez Moszkvában már május 9-e volt, ezért Európa nagy részén 8-án, a posztszovjet térségben viszont 9-én ünneplik a második világháború végét.

A világégésben a legtöbb halálos áldozatot a sztálini Szovjetunió szenvedte el, melyet 1941. június 22-én támadott meg a Barbarossa-terv keretében Adolf Hitler Németországa. A Szovjetunióban a háborút Nagy Honvédő Háborúnak nevezték, és nemcsak a Szovjetunió, hanem a posztszovjet Oroszország legendáriumának is fontos része lett. Különösen Vlagyimir Putyin alatt, akinek elnöksége idején a Győzelem Napja a legfontosabb állami ünneppé nőtte ki magát.

Putyin minden évben részt vesz a moszkvai Vörös téren tartott központi ünnepségeken – ezeket még a 2020-as koronavírus-járvány idején is csak elhalasztották, de nem törölték –, köztük az orosz haderő díszszemléjén, illetve a Halhatatlan Ezred menetén. Utóbbi során a résztvevők második világháborús veteránok arcképeivel vonulnak fel: az orosz elnök édesapja, Vlagyimir Szpiridonovics Putyin fotójával szokott a tömeg élén haladni, aki 1942-ben súlyosan megsebesült a háborúban.

Vlagyimir Putyin édesapja fotójával a Halhatatlanok Menetén 2022. május 9-én. Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Sorra törlik az ünnepségeket

Az idei Győzelem Napja már a második lesz azóta, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Míg tavaly május 9-én mindenki azt találgatta, hogy Putyin vajon mit fog bejelenteni – sokan a háború hivatalos megindítását és teljes mozgósítást jeleztek előre –, a Győzelem Napjával kapcsolatos idei hírek inkább arról szólnak, hogy

sorra törlik az orosz nagyvárosokban az ünnepségeket.

Eddig hat orosz régióból, 21 városból, illetve a megszállt Krím félszigetről érkeztek hírek a Győzelem napi ünnepségek lemondásáról. Moszkvában is jóval szerényebb lesz az ünnep: elmarad a Halhatatlan Ezred menete és Putyin díszfogadása is (ezt még a járvány előtt, 2019-ben tartották meg utoljára). Sokáig úgy volt, hogy idén egyetlen külföldi vezető vesz részt az eseményeken, Szadir Dzsaparov kirgiz elnök, de hétfőre kiderült, hogy Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is csatlakozik hozzá. Mindhárom vezető országa tagja Moszkva posztszovjet katonai szövetségének, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ).

A törlésekkel kapcsolatban biztonsági aggályokra hivatkoznak – bár egy helyi kormányzó azzal az indokkal mondta le az ünnepségeket, hogy a frontról hazatérő katonák a tűzijáték hangjait „teljesen másképp értelmeznék”. De a hivatalos magyarázatot korántsem hiszi el mindenki. Míg a megszállt Krímben és az olyan Ukrajnához közeli régiókban, mint Brjanszk, Kurszk vagy Belgorod, a törlések érthetők is, hiszen az utóbbi időben megsokasodtak a főleg az orosz üzemanyagtárolók elleni, feltehetően ukrán dróntámadások, de feltűnő, hogy olyan, a fronttól igen távoli városokban is lemondták az ünnepségeket, mint a szibériai Szurgut, Hanti-Manszijszk és Tyumen.

Ezért hihetőbb magyarázatnak tűnik az, hogy a törlésekre inkább azért volt szükség, mert

a díszszemléken bemutatni tervezett katonai eszközök nagy része – elsősorban a tankok és más páncélos járművek – vagy megsemmisült, vagy Ukrajnában van,

így csak meglehetősen szerény méretű katonai felvonulásokat lehetne tartani, ez viszont rosszul mutatna mind a belföldi, mind a külföldi közönség előtt. Úgy hírlik, a megtartani szándékozott díszszemléken is főleg sorkatonák vonulnak majd föl.

Természetesen a biztonsági aggályok sem teljesen alaptalanok. Egyre több dróntámadás történik a Krímben és az orosz-ukrán határhoz közeli területeken, sőt a törvénytelenül annektált félsziget kormányzója, Szergej Akszjonov szombaton azt írta, az ukránok saját fejlesztésű Hrim–2-es rakétarendszerből kilőtt ballisztikus rakétát indítottak irányukba, amelyet az orosz légvédelem lelőtt. Az ukrán gyártású rakétarendszer hadrendbe állításáról nincs hír, de mivel Kijev 2018-ban bemutatta a rendszer indító- és szállítójárművét, elképzelhető, hogy mára már használni is tudják az új fegyvert. A Hrim–2 hatótávolsága elvileg 500 kilométer, amivel ukrán területről Moszkva is elérhető lenne.

Dróntámadás a Kreml ellen

A kedélyeket tovább borzolta a Kreml épületét május 3-án ért kettős dróntámadás. Az eset kapcsán Moszkva egy Putyin elleni merényletkísérletről beszélt, és azonnal Ukrajnát vádolta meg, nyíltan kimondva, hogy az akciót Washingtonban tervelték ki. Erre a gyanúra az orosz vezetés semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott, csak annyit mondtak, hogy zajlik a nyomozás.

Alapvetően három forgatókönyv van arra, mi történt valójában:

Ukrajna követte el a támadást. Ez nem vetne túl jó fényt Oroszországra, ugyanis a Kreml a világ egyik legjobban védett épülete, így nagyon súlyos problémát tár fel, ha két drón csak úgy felrobbanhatott a Szenátus kupolájánál. Ilyen blamázs utoljára 1987. május 28-án esett meg Moszkvában, amikor a 19 éves nyugatnémet amatőr pilóta, Mathias Rust egy Cessna típusú repülőgéppel szállt le a Vörös tér közelében. Orosz partizánok követték el a támadást. Ezt a verziót a Putyin-ellenes Ilja Ponomarev, az orosz Állami Duma jelenleg ukrajnai száműzetésben élő volt képviselője vetette fel, aki azt állítja, kapcsolatban áll ellenzéki szabotőrcsoportokkal. Bár a drónokat valószínűleg orosz területről indították el (hiszen ukrán területről akár 500 kilométert is teljesen észrevétlenül kellett volna repülnie), kérdéses, hogy orosz partizánok hozzájuthattak-e olyan technológiához, amely ki tudja cselezni Moszkva és a Kreml légvédelmi rendszerét. Orosz „hamis zászlós” művelet történt. Erről írt például az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet, amely szerint nagyon valószínűtlen, hogy két drón úgy tudott áthatolni a többrétegű légvédelmen, hogy éppen a Kreml szívében robbantak föl őket. Az ISW szerint az is alátámasztja ezt a forgatókönyvet, hogy az orosz vezetés rögtön koherens narratívába helyezte a történteket, és az egész Kreml-közeli média ezt a narratívát közvetítette, nevezetesen, hogy Ukrajna „terrorcselekményt” követett el. Korábban, mikor ilyen rendkívüli események következtek be, a Kreml kezdetben kereste a jó választ, és csak némi idő elteltével talált rá a megfelelő narratívára.

Vlagyimir Putyin veteránok gyűrűjében a 2021-es Győzelem napi ünnepségen. Kremlin.ru / Wikimedia Commons

Feltételezve, de meg nem engedve, hogy belülről megtervezett akció volt a Kreml elleni kettős dróntámadás, vajon mi lehetett vele az orosz vezetés célja? Hiszen ha valóban megtervezték, a mérlegeléskor tekintetbe kellett venni, hogy rossz bizonyítványt állít ki az orosz védelmi képességekről, ha magát Putyin elnök székhelyét tudták megtámadni külső erők. A mérleg másik serpenyőjében azonban több megfontolás is állhatott:

A Kreml rögtön megtorló lépéseket helyezett kilátásba az esetet követően, Dmitrij Medvegyev volt államfő egyenesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök likvidálásáról beszélt. Vagyis, mint általában egy „hamis zászlós” műveletnél, egy megtervezett támadás ürügyül szolgálhat későbbi, de már korábban kitervelt lépések megtételéhez. Ez lehet akár egy Ukrajna elleni súlyos csapás (végső esetben taktikai atomfegyver bevetése), de Putyin erre való hivatkozással akár hivatalosan is háborúvá nyilváníthatja a „különleges katonai műveletet”, és elrendelheti a teljes mozgósítást. Ha Oroszország valóban nagy bejelentésre készül, annak jó apropója lehet az orosz elnök tervezett Győzelem napi beszéde. A dróntámadás ahhoz is jó ürügyül szolgálhat, hogy megmagyarázzák, miért mondják le számos orosz városban a Győzelem napi ünnepségeket, illetve miért lesznek jóval szerényebbek a megtartani tervezett rendezvények. Putyin és az orosz vezetés a kezdetektől igyekszik a NATO és az egész Nyugat elleni harcként keretezni az ukrajnai háborút, melynek tétje nem kisebb, mint Oroszország puszta léte. Ugyanakkor a tényleges harcokból az átlagos orosz állampolgár túl sokat nem érzékel, legfeljebb a nyugati cégek kivonulását, némi életszínvonalcsökkenést, illetve az érintettek szeretteik, ismerőseik halálát vagy megsebesülését. (Egyes nyugati források szerint már 200 ezer felé közeledhet a halottak és a sérültek száma, ami bőven meghaladja az 1979 és 1989 között zajló és a Szovjetunió bukásához tevékenyen hozzájáruló afganisztáni háború áldozatainak számát.) A háború további igazolásához ezért szükséges közelebb hozni azt az átlagpolgárhoz, és ehhez jó eszköz lehet egy olyan támadás, amely sokkszerű, látványos, ugyanakkor sem halálos áldozatokkal, sem komolyabb anyagi kárral nem jár.

Akárhogy is legyen,

Moszkva minden korábbinál szigorúbb biztonsági intézkedésekkel készül a Győzelem napi ünnepségsorozatra.

A Vörös teret már április 27-én lezárták, betiltották drónok reptetését a város légterében, a hatóságok pedig zavarják az autókban és mobiltelefonokon megtalálható műholdas navigációt (GPS). A moszkvai polgármesteri hivatal egy dolgozója a The Guardiannek név nélkül azt nyilatkozta, olyan idegesség van, mint soha korábban. Az orosz Biztonsági Tanács pénteki ülésén is a Győzelem napi előkészületek voltak a fő téma. Az orosz közösségi médiában megjelent posztokat vizsgálva egyébként a lakosság félelme is valós, egyre többen írják azt, hogy idén inkább otthon maradnak.

Az orosz vezetés félelmei nem alaptalanok, ami persze nem zárja ki azt, hogy a dróntámadás ötlete a Kremlen belül született.

Címlapkép: Orosz katonai járművek a Győzelem napi ünnepségek próbáján 2023. május 4-én Moszkvában. Contributor/Getty Images