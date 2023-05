Videó: félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok, ettől várják a háború eldöntését

A Twitteren osztotta meg több oroszpárti csatorna is azt a felvételt, amelyen az orosz FAB-500-as szárnyas bomba bevetése látható a herszoni régióban található Beriszlav település ellen.

Glide bomb airstrikes destroy buildings occupied by Ukrainian military near Beryslav, Kherson region. The bombs are likely FAB-500 pic.twitter.com/Twpl8rMyYW