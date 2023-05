Kényelmetlenül nagy hiányosságra derült fény Moszkvában - Indoklást adott ki az orosz védelmi minisztérium

Oleg Szaljukov, a hadsereg szárazföldi erőinek főparancsnoka megerősítette, hogy a felvonulási programból a légi parádé részét az időjárás miatt törölték.

Kilenc repülőterünk érintett. De azt hiszem, amit (eddig) láttunk, az már lenyűgöző

- magyarázta Saljukov.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 11 ezer katona vett részt a Vörös Téren tartott katonai parádén. A harcjárműveket felvonultató oszlop 131 darab egységből állt, valamint történelmi felszerelést is tartalmazott.

A parádén a történelmi felszerelés egyébként a teljes harckocsi állományt is képviselte egyben, ugyanis egyetlen egy T-34-85 tank vonult fel az esemény során. A rendezvényről megjelent hivatalos felvételek azonban jóval kevesebb katonai járművet mutattak be (körülbelül 50-et), mint amennyit a védelmi minisztérium állított.

Total vehicle count, fair warning, the camera shots were almost certainly deliberately poorly framed to hide the lack of vehicles. T-34- 1Tigr IMV-10VPK Ural- 6Z-STS IMV- 10BTR-82- 2?9P78-1 Iskander TEL- 6S-400 TEL- 6 RT-2PM2 Topol-M- 3VPK-7829 Bumerang-3 {:url}

Moszkván kívül törölték a légi parádét többek között, Szentpéterváron Jekatyerinburgban, Novoszibirszkben és Szamarában is – jelentette a Központi Katonai Körzet (CVO) sajtószolgálata. A közlemény hozzáteszi, itt is az indulási repülőtereken uralkodó kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt törölték a bevetéseket.

A moszkvai felvonulásról készült felvételeken egyébként nyugodt, tiszta, enyhén felhős időjárás látható, de ez nem feltétlenül zárja ki azt, hogy a távolabbi repülőtereken valóban repülésre alkalmatlan időjárási viszonyok uralkodtak a légi parádék tervezett időpontjában.

The parade in Moscow didn't have any modern tanks, infantry fighting vehicles or aviation. It was one of the smallest in Russian history, taking less than 10 minutes.There was one T-34 tank that took part in WWII. No Iskanders, Armata tanks, aviation. The walking part of the pic.twitter.com/WA0EIYnEaj