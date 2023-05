Minden eddiginél nagyobb légicsapáson van túl Ukrajna, merész kijelentést tettek a tisztviselők

A mostani légitámadás immáron az ötödik a hónapban, és az eseményre Oroszország egyik legnagyobb ünnepén, a náci Németország felett aratott győzelem emléknapján került sor.

Szerhij Popko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője állítja, az orosz tervek kudarcot vallottak, ugyanis az ukrán főváros körüli légvédelem működött és a főváros ellen kilőtt cirkálórakéták mindegyikét megsemmisítették. A tisztviselők közleményei szerint Oroszország éjszaka folyamán kilőtt 25 cirkálórakétájából összesen 23-at sikerült még a levegőben megállítani.

The Ukrainian Ministry of Defense is claiming that 25 Cruise Missiles were launched by the Russian Military into Ukraine tonight with 8 being Fired from Russian Naval Ships in the Black Sea and the other 17 being Fired from Tu-95MS Strategic Bombers over the Caspian Region. pic.twitter.com/oz5mkkLz7Z