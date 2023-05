Román rakétarendszereket kapott Ukrajna rejtélyes támogatójától

A fegyvertranszfer nem bejelentett módon történt, így azt sem lehet tudni, pontosan ki adományozta az eszközöket Ukrajnának: az APR-40-eseket csupán Románia, Horvátország, Bosznia és Moldova használja.

A fegyverrendszer szinte teljesen az orosz / szovjet BM-21 Grad másolata, azonban egy Ural teherautó helyett egy DAC teherautóról működik.

️The first video of the Romanian 122-mm MLRS APR-40 system in service with the Armed Forces of Ukraine.Previously, the transfer of this system to the Armed Forces of Ukraine was not reported, nor is the number that was transferred unknown. pic.twitter.com/t1IynwdcZr