Videó: csapás ért egy legendás orosz repülőgépgyárat, megsemmisülhetett egy szuperszonikus repülőgép

Az eredetileg Telegram-csatornán megjelenő, de később a Twitterre kikerülő videón a Novoszibirszkben található Szuhoj repülőgépgyár elleni támadás látható. A karbantartási és modernizációs telephelyen tartózkodó Szu-24-es repülőgépet a beszámolók szerint sikeresen „kiégették”.

A videón a gép megsemmisülése nem látható.

On the morning of May 8, 2023, in Novosibirsk, on the territory of the Sukhoi aviation plant, unknown partisans burned a SU-24 combat aircraft - As reported in the media Freedom of Russia Legion https://t.co/uJ4FRq5uQa