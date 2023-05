Ez egyre kellemetlenebb: elismerte a Pentagon, idősebb fegyverrendszer semmisítette meg az oroszok szuperrakétáját 

Korábban beszámoltunk róla, Oroszország május 4-ei rakétatámadása után a közösségi médiába kikerültek olyan fényképek, amelyen állítólag egy Kh-47M2 Kindzsal hiperszonikus cirkálórakéta maradványai láthatóak. A feltételezések akkor arra utaltak, hogy a nemrégiben Ukrajnába érkezett amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszer segítségével sikerült megállítani az orosz cirkálórakétát.

Az ukrán légierő elsőre tagadta a híreszteléseket, majd később elismerte, hogy tényleg a Patriot segítségével állították meg a Kindzsal hiperszonikus cirkálórakétát. Most pedig a Pentagon szóvivője is megerősítette a Patriot képességeit.

Megerősíthetem, hogy a Patriot rakétavédelmi rendszer alkalmazásával valóban lelőttek egy orosz rakétát. Mint tudják, ez a rendszer része a légvédelmi képességek szélesebb skálájának, amelyet az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség biztosított Ukrajnának

- mondta Ryder.

Pentagon Press Secretary, Brigadier General Patrick S. Ryder has Confirmed that the Ukrainian Air Force utilizing an American MIM-104 Patriot Air Defense Battery was able to Down a Russian Kh-47M2 Kinzhal Hypersonic Ballistic Missile over the Capital City of Kyiv on May 4th. pic.twitter.com/8VGqPwegzT