Több ponton összeomolhatott az orosz védelem Bahmutban, a Wagner-zsoldosok még mindig nem kaptak lőszert - Háborús híreink kedden

Közép-ázsiai országok mellett akár kínai és török cégek is célkeresztbe kerülhetnek (idővel) azzal a nagy újítással, amit a most készülő 11. uniós oroszellenes szankciós csomag tartalmaz, hiszen a fő cél a szankciók kijátszói elleni fellépés akár a szárazföldön, akár a tengeren – derül ki az Európai Bizottság készülő csomagjáról kiszivárgott sajtóbeszámolókból. Egyesek szerint ezzel a szankciós megoldással Pandora szelencéjét nyitná ki az EU, így nem véletlen, hogy máris rendkívül hevesen reagált a kínai külügy. Magyar szempontból fontos, hogy ismét kimarad a szankciós csomagból az orosz atomenergia-iparra, illetve a Roszatom vezetőire vonatkozó szankció, és bár elsőre ijesztőnek tűnik, hogy a Barátság kőolajvezeték egyik ágára is szankció vonatkozhat, de ez valójában szimbolikus. Közben fontos, hogy több tucat újabb orosz magánszemélyt, illetve jogi személyt is szankciós listára tenne az Európai Bizottság, ami akkor történhet majd meg, ha mind a 27 tagállam rábólint a csomagra.