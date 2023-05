Átlépett egy határt Prigozsin? – "Szavazás" indult arról, hogy ki legyen a következő orosz elnök

A Prigozsin 2023 névre hallgató Telegram csatornán indult egy szavazás arról, hogy melyik prominens orosz közéleti szereplő legyen az Oroszországi Föderáció új elnöke. Bár az korántsem biztos, hogy a csatornát tényleg „Putyin séfje” kezeli, így is több ezer reakciót váltott ki a Kelet-Európában népszerű üzenetküldő alkalmazás felhasználói között.

PRIGOZHIN PLAYING WITH FIRE Prigozhin released a poll today asking for whom would you vote in the presidential elections?Putin: 42.5%Prigozhin: 39.7%Prigozhin should avoid windows and Moscow tea parties. pic.twitter.com/IZFSXKmy7b