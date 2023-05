Nagy bajban Erdogan néhány nappal a sorsdöntő csata előtt - Mindent boríthat a váratlan visszalépés

Visszalépett a törökországi elnökválasztástól Erdogan egyik kihívója, Muharrem Ince. Bár alacsony volt már a támogatottsága, mégis egy olyan kritikus helyzetben, amikor akár néhány szavazat is számíthat, döntő lehet, hogy merre szavaznak a támogatói. Elemzésünkben ezen lehetőségeket vesszük végig.

Visszalépett a vasárnap tartandó törökországi elnökválasztástól a sokáig harmadik legesélyesebbnek tartott jelölt, Muharrem Ince.

Basın Açıklaması / Memleket Partisi Genel Merkezi https://t.co/oTjeC2ARmJ — Muharrem (İNCE) May 11, 2023

Ince, az általa 2021-ben alapított Memleket Partisi jelöltjeként indult, és sokáig úgy tűnt, hogy ha nem is juthat be a második fordulóba, jelentős, akár 10% körüli eredményt érhet el. Ez nem csak saját pártjának jöhetett volna jól, hanem a hátrányban lévő Recep Tayyip Erdogan regnáló elnöknek is.

Korábbi elemzések arra utaltak, hogy

az ellenzéki összefogás jelöltjének, Kemal Kilicdaroglunak akkor lehet érdemi esélyE az első fordulóban győzni, ha a két kisebb támogatottságú jelölt, Ince és Sinan Ogan, összesen kevesebb mint 5%-ot szerez.

A Konda közvéleménykutató legfrissebb, ma publikált felmérése alapján Ince támogatottsága folyamatosan csökkent, mostanra már csak 2,2%-on állt, miközben a folyamatosan teret nyerő Ogan már 4,8%-on van. A visszalépése ebből a szempontból elég kritikus lehet, mivel így már kevesebb mint 5% lenne a két esélyes jelöltön kívüli szavazat.

14 Mayıs seçimlerine dair abonelerimize yolladığımız bilgi notu: https://t.co/VyIJlFtKjo — Konda (Araştırma) May 11, 2023

Az Area közvéleménykutató tegnap közölt felmérése szerint Ince már csak 1,3%-on állt a 3,1%-os Ogan mellett. Ez alapján már kevesebb mint 5% támogatta volna a két kisebb jelöltet.

A MAK közvéleménykutató május 7-én Incét 1,7, Ogant pedig 2%-ra mérte, miközben náluk 50,9%-kal Kilicdaroglu már az első fordulóban győztes is lenne.

Az egy másik kérdés, hogy az eddig őt támogatók melyik másik jelöltre fognak szavazni ezután. Ince 1991 óta annak a CHP-nek volt a tagja, aminek az elnöke Kilicdaroglu, a mostani jelölt. Nemcsak tagja volt és 2022-től képviselője Ince, hanem 2018-ban a köztársaságielnök-jelöltje is. Ezen a választáson az ellenzéknek az volt a taktikája, hogy minden párt külön jelöltet indít, mivel elég, ha elérik, hogy Erdogan kevesebb mint 50%-ot szerezzen, és így majd a legesélyesebb jelölt marad a második körre.

MAK Danışmanlıkın 14 Mayısta yapılacak Birinci Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması sonucu pic.twitter.com/6LBweL2Aww — Mehmet (Ali) May 7, 2023

Ince kampánya nagyon sokakat megmozgatott az addigra apatikussá váló török belpolitikában, mivel nagy hangsúlyt helyezett a fiatalok megszólítására, a technológiai fejlődésre és a tudományra is. A későbbiekben azonban megromlott a viszonya a pártot 2010 óta számos vesztes választáson át vezető Kilicdarogluval. Sokan már elnökjelöltségét is ennek tudták be, mivel az addig a parlamentben hangos és népszerű parlamenti képviselő köztársaságielnöki-jelöltsége már önmagában azt jelentette az akkori szabályok szerint, hogy nem lehet a parlament tagja, kizárólag abban az esetben, ha legyőzi Erdogant.

A Konda mostani, biztos szavazókat mutató felmérése azt is mutatja, hogy Kilicdaroglu már 49,3%-on áll, így ha Ince támogatóinak csak a fele rá szavaz, ő lehet az idén 100 éves Török Köztársaság új elnöke.

Az Areánál az összes szavazó között 46,1%-on állt, így szintén közel van a kritikus határhoz.

Ince lemondásához a mostani bejelentése alapján az ellene indított folyamatos negatív kampány vezetett, amelynek csúcsaként nemrég egy szexvideó is megjelent, amelyen állítólag ő látható. Ez már csak azért is érdekes, mert a CHP Kilicdaroglu előtt elnöke, Deniz Baykal is egy hasonló ügy miatt volt kénytelen lemondani 2010-ben.

Összességében megállapítható, hogy a most lemondott Muharrem Incének nagyon kicsi támogatottsága volt már az utolsó napokban, azonban ez is sokat számíthat az elsőkörös győzelemhez közel álló Kilicdaroglunak. Hetek óta az a tendencia dominál, hogy ő erősödik, és közeledik a kritikus 50%-hoz. A mostani döntés egyik lehetséges hatása az, hogy ez a tendencia még nagyobb lendületet kap, és a hétvégén véget érhet Erdogan rendszere.

Címlapkép: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images