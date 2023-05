Új fővárosa lesz a magyar filmgyártásnak?

A Pest vármegyei Fóton épül Közép-Kelet-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója, a 11 millió euró (mintegy 3,9 milliárd forint) értékű, 2024 első negyedévére elkészülő beruházás alapkövét csütörtökön tették le. Vass György, Fót polgármestere kijelentette: Fót a "magyar filmgyártás fővárosává emelkedik".

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Magyarország az utóbbi időben komoly filmipari központtá vált, London után az élen jár Európában, a filmgyártás pedig mostanra számottevő részt tesz ki az ország gazdasági teljesítményében.

Az új virtuális technológia egyre gyorsabban terjed, így érdemes reagálni rá, a beruházásnak köszönhetően pedig Fót felkerül az "innováció térképére" is - emelte ki az államtitkár. Tuzson Bence kitért arra is, hogy szintén Fóton épül a Nemzeti Filmintézet stúdiója is, "a két beruházás pedig jól kiegészíti egymást".

Botond Szabolcs, a kivitelező Visual Europe Group vezérigazgatója közölte, a virtuális technológia a filmgyártás jövője, a filmek majdnem 70 százalékában tervezik a használatát.

A technológia lényege, hogy a stúdióban egy ledfal háttéren jelenik meg a tartalom, amely a kamerában is látszik, és egy kamerakövető technológiával lehet mozgatni az hátteret - ismertette a vezérigazgató.

Példaként elmondta, hogy az új virtuális technológiát használták például az 1899 és a Mandalóri című sorozatban, valamint a legújabb Batman-filmben is.

Botond Szabolcs hozzátette, a technológia további előnye, hogy nem kell utazni a világban, egy stúdióban fel lehet venni a teljes filmet, ezzel pedig a produkció ökológiai lábnyoma is csökkenthető.

Vass György, Fót polgármestere úgy fogalmazott, a beruházásnak köszönhetően Fót a "magyar filmgyártás fővárosává emelkedik".

