Elképesztő változást mutat ez a háborús térkép: jelentősen megnőtt az ukrán haderő hatótávolsága

A francia-brit fejlesztésű „Storm Shadow” cirkálórakéta (valójában: robotrepülőgép) hatótávolsága eléri a 250 kilométert. A robotrepülőgépek Ukrajnába érkezése jelentős problémákat fog okozni Oroszország számára a logisztikai csomópontok, a repülőterek és a Szevasztopolban állomásozó fekete-tengeri flotta védelmének területén.

Abban az esetben, ha Ukrajna a brit-francia robotrepülőgép exportváltozatát kapja meg, akkor a jelenleg ukrán kézben lévő területekről könnyedén elérheti többek között Brjanszk, Kurszk, Voronyezs, Jejszk és Rosztov-na-Donu orosz városokat, illetve a Krím-félsziget 78 százalékát és a szevasztopoli kikötőt is.

️Map ️ with the range of the British-French Storm Shadow cruise missileThe export version of the Storm Shadow has a range of 250 km. It can affect most of the occupied territory, Sevastopol and 78% of CrimeaSourse: @ukraine_map

Az alábbiakban látható térkép a „Storm Shadow” hatótávolságát aszerint mutatja meg, hogy a nagyobb hatótávolságú hazai változatot (kék) vagy a rövidebb hatótávolságú exportváltozatot (sárga) kapják meg az ukrán fegyveres erők. A piros színnel jelzett terület a lehetséges hatótávot jelzi akkor, ha az indítás a Fekete-tenger felett történik, esetlegesen módosított/modernizált Szu-24-esek segítségével.

The arrival of the provided Storm Shadow long-range cruise missiles in Ukraine will cause significant problems for Russia in terms of managing logistics and protecting high-value assets such as air fields and the Black Sea Fleet (BSF) in Sevastopol. Seen below is a graphic #UK