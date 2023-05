Friss térképek érkeztek: így áll a helyzet Bahmutban az ukrán ellentámadásokat követően

Az orosz állami médiával közeli kapcsolatot ápoló, de ennek ellenére talán az egyik meglehetősen objektív Rybar csatorna is közzétette aktuális frissítését a bahmuti helyzetről.

️ Battle for Bakhmutsituation as of 15.00 May 12, 2023 pic.twitter.com/cBTvRxVGpY

A térkép legjelentősebb változása megegyezik Igor Konasenkov altábornagy állításával, miszerint a Szoledár térségében indított ukrán támadások hatására az orosz egységek a Bohdanivka falutól keletre található állásaikból visszavonultak a „kedvezőbb védelmi pozíciókat” biztosító berhivkai víztározó környékére.

A Rybar közlése szerint a visszavonulás két kilométeres mélységben érintette a frontot. A bahmuti front többi szakaszán nem történt jelentős változás, így többek között a városban sem, amelynek jelenleg mintegy 90-95 százalékát tartják az orosz Wagner-zsoldosuk az ellenőrzésük alatt.

A Wagner-zsoldoscsoporthoz nemrégiben csatlakozó Alekszandr Szimonov milblogger Telegram-csatornáján közzétett térképen az elmúlt napok ukrán előretörése is látszik, Kliscsivka irányában, Bahmuttól délnyugatra.

Ukrainian forces have advanced into the area of Berkhovka and reached the Berkhovskoye reservoir. pic.twitter.com/Xlwm7oDROm