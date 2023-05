Közeleg a végső pillanat – Így veszítheti el Erdoğan a választást

A hétvégén elnöki és parlamenti választást tartanak Törökországban. Elemzésünkben olyan folyamatokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek döntő hatással lehetnek a végeredményre. Továbbá az ellenzéki és kormánypárti várakozásokon túl a közvéleménykutatók legfrissebb adatai alapján a választás kimenetele kapcsán is megnézzük, hogy mik a legvalószínűbb forgatókönyvek.

Ha a törökök ebben a hónapban leváltják Recep Tayyip Erdoğan elnököt a választásokon, az nagyrészt a gazdasági visszaesés miatt lesz. Ennek jegyében két fő ellenzéki párt, a CHP és az İYİ vezette ellenzéki összefogás számos, Erdoğan által fémjelzett politikát fordítana vissza. Ígéretet tettek a központi bank függetlenségének és Erdoğan unortodox gazdaságpolitikájának visszafordítására. Emellett megszüntetnék a végrehajtó elnöki rendszert, és visszaküldenék a szíriai menekülteket is országukba.

Elemzők úgy vélik, hogy az ellenzék által ígért politikák ösztönözhetik a külföldi befektetéseket.

A WSJ-nak adott interjújában Kemal Kılıçdaroğlu, az ellenzéki összefogás elnökjelöltje azt mondta, hogy ha megnyeri a választásokat, közelebb fogja hozni Törökországot a NATO-hoz és a Nyugathoz. Célja továbbá, hogy új lendületet adjon Törökország európai uniós csatlakozási folyamatának is. Kılıçdaroğlu kijelentette, hogy fenntartaná a török befektetéseket Oroszországban, de betartaná az Oroszország elleni szankciókról szóló nyugati döntéseket, így Moszkva a korábbinál is jobban elszigetelődne.

Törökország a nyugati szövetség és a NATO tagja, és Putyin ezt nagyon jól tudja. Törökországnak be kell tartania a NATO által hozott döntéseket

- mondta.

Az interjúban Kılıçdaroğlu azt is mondta:

5,3 millió fiatal szavazó van, akik ezen a választáson járulnak először az urnákhoz. Ők szabadságot és demokráciát akarnak.

Kemal Kılıçdaroğlu figyelmeztette Oroszországot, hogy Oroszország felelős a vasárnapi voksolás előtt a közösségi médiában közzétett hamis anyagokért.

Ha május 15-e után is folytatni akarja a barátságunkat, akkor vegye el a kezét a török államtól. Mi továbbra is az együttműködés és a barátság hívei vagyunk

- írta csütörtök este a Twitteren török és orosz nyelven.

Erdoğan sem tétlenkedik eközben. Egy nagygyűlésen figyelmeztette támogatóit egy esetleges választási vereségre, és azt mondta:

Nehogy valami baleset legyen vasárnap (május 14-én). Mert ha igen, a terrorszervezetek és az érdeklobbik már mind várnak.

Az Erdoğan mögött felsorakozó pártszövetség emberei azt állítják, hogy Erdoğan akár 53 százalékkal is megnyerheti a választást. Miközben ezek a hangok az elnökválasztás első fordulóban való megnyerésének lehetőségét hangoztatják, a parlamenti választásokkal kapcsolatban aggodalmak merülnek fel. Egyes Erdoğan-közeli vélemények szerint, a választóik a tapasztalt problémák miatt a számlát a parlamenti választás során fogják benyújtani.

Egy kormánypárti politikus szerint, az AKP és az MHP valószínűleg nem fogja visszaszerezni a jelenlegi 333 képviselői helyét, azonban a parlamenti többséghez szükséges 301 helyet el fogják érni.

Az ellenzék mindezt máshogy látja. Szerintük már az első fordulóban megnyerik a választást mivel Erdoğan még a legerősebb idejében is csak 52 százalékot kapott, mára azonban nagyon sok szavazót veszített, és nagyon keveset szerzett.

Ami a választás tisztaságát illeti, sokakban komoly kérdőjelek megülnek fel. Érdemes azonban megjegyezni, hogy Erdoğan bár valóban népszerű vezető, és valahol 40-45 százalékos támogatottsággal rendelkezik, de már közel sem olyan népszerű, mint a 2018-as elnökválasztáson volt. Ekkor úgy ért el 52%-ot, hogy a választásokat mindössze két évvel a 2016-os sikertelen puccs után tartották. Erdoğan ekkor a nacionalizmus hullámát is meglovagolta, miután a török hadsereg beavatkozott a szíriai polgárháborúba a szíriai kurdok ellen. 2018-ban Törökország nem szenvedett olyan súlyos gazdasági válságtól, mint ma, és az ellenzék is töredezett volt.

A Foreign Policy szerint

Erdoğan, ha elveszíti a választást megpróbálhat összejátszani a török bürokráciával, hogy támogassa őt.

Az azonban, hogy Törökország legfelsőbb választási szerve és a biztonsági bürokrácia eleget tesz a felhívásának, nem biztos. Az elmúlt időszakban a választási bizottságnak és az alkotmánybíróságnak is volt olyan döntése, ami arra utalt, hogy ezek a kulcsfontosságú állami intézmények nem biztos, hogy egy választási vereség után Erdoğan mögé állnának.

Erdoğan az elmúlt időben vele szövetségre lépő iszlamista pártok miatt azt is kockáztatja, hogy a konzervatív női szavazók elidegenednek tőle, mivel azok a női támogatói, akik segítettek neki anno hatalomra kerülni, ellenszenvet táplálnak a szélsőséges koalíciós partnerei iránt. Az AKP támogatottsága a török nők körében 2018-ban 38 százalék felett volt, de ezúttal 27 százalék alá eshet egy felmérés eredményei szerint.

A török elnöknek arra is figyelnie kell, hogy ugyanezen szövetségesei miatt az ország lakosságnak jelentős részét kitevő kurdok is elidegenedhettek tőle, márpedig 20 éve az ő támogatásuk is létfontosságú volt.

Egy további fontos szempont, hogy a választáson a kisebbik kormánypárt, a MHP külön indul, azonban számos közvéleménykutatás a 7%-os bejutási küszöb környékére méri őket, így ha ez alatt maradnak, akkor szinte biztos, hogy az ellenzéké lesz a parlement. A felmérések alapján még ha be is jutnának, akkor is az lenne a valószínűbb, hogy elveszítik a parlementet.

Ami az elnökválasztást illet, amint arra tegnapi elemzésünkben rámutattunk, a sokáig harmadik legesélyesebbnek tartott elnökjelölt visszalépése után egyre valósabb esélye van Kılıçdaroğlunak arra, hogy már az első körben győztes lehessen.

Mindazonáltal számos olyan felmérés is napvilágot látott a hetekben, amelyek szerint Erdoğan maradna hatalmon. Az eltérő eredmények mögötti egyik lehetséges ok, hogy nagyon eltérő beállítottságú tartományokban végezték az adatfelvételt, így félig már előre eldöntötték, hogy milyen végeredményt szeretnének kapni.

Az ORC közvéleménykutató által ma publikált, de még İnce visszalépése előtt készült felmérése szerint Kılıçdaroğlu már az első körben nyerne.

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİCUMHURBAŞKANLIĞI OY TERCİHLERİKılıçdaroğlu %51,7Erdoğan %44,2Oğan %2,8İnce %1,3 pic.twitter.com/Nmtn2jTWtY — ORC (ARAŞTIRMA) May 12, 2023

Ugyanezen közvéleménykutató parlamenti választással kapcsolatos felmérése alapján az ellenzéki pártok többséget szerezhetnek a parlamentben.

14 MAYIS 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ pic.twitter.com/E3rS2KSrde — ORC (ARAŞTIRMA) May 12, 2023

A Gezici közvéleménykutatónál az első körben nincs győztes, de a MHP a 7%-os küszöb alatt maradhat.

Gezici Araştırma Merkezi 14 Mayıs Araştırma Sonucu @geziciarastirma — Gezici (Araştirma) May 12, 2023

Az Avrasya közvéleménykutató szerint is az első körben nyer Kılıçdaroğlu és az ellenzéké lesz a parlamenti is.

Mint láthatjuk, szoros verseny várható a hétvégén, ami koránt sincs még lefutva. Vasárnap meglátjuk, hogy a közvéleménykutatók mellett a szavazók mit is gondolnak igazából.

Címlapkép: Jeff J Mitchell/Getty Images