Példátlan vizsgálat indult: korábbi német kancellár is részt vett az orosz invázió előkészítésében? 

Az ukrajnai orosz invázió ügyében indított vizsgálatot a lengyel ügyészség. A nyomozás során Gerhard Schröder volt német kancellár, az invázió előkészítésében betöltött szerepét is vizsgálni fogják - értesültek a lengyel RMF tudósítói.

A tudósítás szerint bejelentés érkezett a lengyel Főügyészséghez Gerhard Schröder volt német kancellár az orosz invázió előkészítésében lehetséges bűnrészessége miatt. A bejelentés kivizsgálást bevonták egy már folyamatban lévő nyomozásba, a vizsgálatot a szervezett bűnözéssel és korrupcióval foglalkozó osztály folytatja le.

A nyomozókhoz beérkezett dokumentumok szerint a német politikus az orosz energiaszektorban betöltött pozícióit felhasználhatta arra, hogy később nyomást gyakoroljon az uniós országokra és Ukrajnára is. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a volt kancellár milyen szerepet játszott az invázió előkészítésében.

A közlemény megjegyzi, hogy Schröder nem határolódott el Oroszországtól az invázió elindítása után, és továbbra is pozíciókat töltött be orosz energetikai vállalatoknál, egészen májusig. A volt német kancellár néhány napja részt vett a berlini orosz nagykövetségen tartott fogadáson is, amelyet a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmének évfordulója alkalmából rendeztek.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Mihail Svetlov/Getty Images