Több százezer ember kimenekítése kezdődött el két ázsiai országban

Több százezer ember kimenekítése kezdődött el pénteken Bangladesben és Mianmarban a hétvégére várható ciklon miatt - közölték a két ország hatóságai.

Az előrejelzések szerint a Mocha ciklon vasárnap érkezhet meg Banglades és Mianmar partvidékére legalább óránként 160, de akár 175 kilométeres széllel kísérve.

Az indiai meteorológia intézet jelentése szerint a viharzóna pénteken a bangladesi Cox's Bazar kikötőjétől és a mianmari Szitve kikötőjétől egyaránt több mint ezer kilométerre dél-nyugatra koncentrálódik, és 8 kilométer per órás sebességgel halad előre.

Banglades partvidéki részén szombaton mintegy félmillió ember evakuálása kezdődhet meg - közölte Muhammad Sahin Imrán bangladesi kormányhivatalnok. A partvidéken 576 olyan menedékhelyük van, ahol meghúzhatják magukat az otthonukat elhagyni kényszerülő emberek. Hozzátette, hogy az ország ciklon veszélyeztette területein létesített ellenőrzőpontok és három kikötő is készenlétben várja, hogy szükség esetén bekapcsolódhasson a mentési munkálatokba. A bangladesi kormány tartós élelmiszert, rizst és készpénzt adományozott a lakosságnak, valamint többezer önkéntes idénymunkást küldött az érintett területre a helyi vöröskereszt szervezésében. A halászhajók vezetőinek azt tanácsolták, hogy péntektől kerüljék el a Bengáli-öböl délkeleti részét és a szomszédos Andaman-tenger északi vizeit.

A mianmari hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy földcsuszamlásokra lehet számítani a partvidéken, így az érintett lakosok jelentős bevásárlásba kezdtek az alapvető élelmiszerekből - közölte Hla Tun, az ország Meteorológiai Szolgálatának igazgatója. A Global New Light of Myanmar című állami napilap jelentése szerint több régióban is zajlik a vészhelyzeti teendők gyakorlása, a nyugati partvidéken pedig több tízezer ember kimenekítése van folyamatban.

A Bengáli-öböl partvidékén fekvő és több folyótorkolatot is magába foglaló, 160 millió lakosú Bangladesben, valamint a szomszédos, szintén sűrűn lakott Mianmarban sem ritkák az árvizek és ciklonok. 2008 májusában a Nargis nevű ciklon csapott le Mianmarra, amely az Iravádi folyó torkolati sávjában lakott területeken rombolt le több tízezer lakóházat, legalább 138 ezer ember halálát okozva.

Klímakutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy amíg az óceánok vize meleg és kedvezőek a szelek, a ciklonok hosszabb ideig őrzik meg intenzitásukat. Példaként a kelet-indiai Amphan ciklont említik, amely 2020-ban több napos utat volt képes megtenni a szárazföld felett, jelentős károkat okozva.

