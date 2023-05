Videó: máris bevetették Ukrajna legújabb szuperfegyverét, lecsapott a „Viharárny”

Bevetette Ukrajna a hét elején bejelentett „Storm Shadow” robotrepülőgépeket a frontvonalon, az első légicsapást a 100 kilométeres távolságban található Luhanszk szenvedte el.

Változatos hírek szivárognak arról, mit találhatott el az ukránok által kilőtt „cirkálórakéta”, de a legtöbb beszámoló arról tájékoztat, a Luhanszk városában található egyik gépgyárat érte a találat. Az internetre felkerült videók szerint Viktor Vodolackij, az orosz Duma tagja is könnyebb sérüléseket szenvedett a helyszínen.

Viktor Vodolatsky, a Member of the Russian State Duma was reportedly at or near the Machine-Building Plant in the City of Luhansk today when it was Struck by a Ukrainian Missile; he appears to have Suffered only Minor Injuries in the Attack with Firefighters seen Rescuing him. pic.twitter.com/SRxIgP9TlE — OSINTdefender (@sentdefender) May 12, 2023

Incoming reports about Ukraine using the Storm Shadow cruise missile for the first time today. Something struck a factory in the city of Luhansk, more than 100 km away from the frontlines.Many Russian soldiers are said to have been in the factory. https://t.co/lpuDTwYLsX — Visegrád (24) May 12, 2023

Az Oroszország által megszállt területen található Luhanszk városa mintegy 100 kilométerre található a jelenlegi frontvonalaktól, a csapást az Ukrajnában lévő amerikai HIMARS rendszerekkel lehetetlen lett volna végrehajtani. A helyszínen talált maradványok alapján a támadásban részt vevő „cirkálórakéta” (valójában: robotrepülőgép) a brit-francia gyártmányú „Storm Shadow” volt, amely szállítását csütörtökön erősítette meg hivatalosan Ben Wallace brit védelmi miniszter.

: Remains of UK-supplied Storm Shadow air-launched cruise missiles were found at today's and yesterday's missile strike sites in the city of - confirming this new and very potent capability is already used by Ukrainian forces. #Ukraine — (Ukraine) May 13, 2023

A „Storm Shadow” hatótávolsága elérheti akár a 300 kilométert, ami jelentősen megnöveli Ukrajna lehetőségeit a mélyen a frontvonalak mögött fekvő logisztikai központok, parancsnoki állások és stratégiai célpontok (pl. repülőterek) elleni csapásmérésekre.

Nagy-Britannia már régóta készülhetett a fegyverrendszer leszállítására, ezt bizonyítja az is, hogy ilyen gyorsan sikerült bevetni ezeket a fegyvereket: a „Storm Shadow” szovjet gyártmányú gépekkel való "összehangolása" nem könnyű feladat, a brit védelmi miniszter elmondása szerint hónapok óta dolgoztak rajta.

