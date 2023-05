Nehéz napon van túl az orosz légierő: a legmodernebb fegyvereit vesztette el Brjanszk felett

A Kommerszant orosz napilap négy harci repülőgép megsemmisüléséről számolt be. A Szu-34-es vadászbombázó, Szu-35-ös vadászgép, illetve két Mi-8-as helikopter által alkotott köteléket "szinte egyszerre lőtték le őket", egy rajtaütés során, az Ukrajnával határos Brjanszk régió felett. Az ukrán légierő parancsnoka öt harci repülőgép lelövéséről számolt be.

Az előzetes adatok szerint a vadászgépeknek rakétacsapást kellett volna végrehajtaniuk az ukrajnai Csernyihiv régióban lévő célpontok ellen, a helikopterek pedig azért voltak ott, hogy fedezzék őket

- idézi a Reuters az orosz napilapot. A Kommerszant szerint mind a négy repülőgép legénysége életét vesztette.

One of the worst days ever for the Russian Air Force: Today, at least 4 aircraft- an Su-34 strike jet, an Su-35 fighter and two Mi-8 helicopters, were shot down by anti-air missiles over Bryansk Oblast within Russia. So far it is unclear what kind of missiles were used. pic.twitter.com/LjipZShRWC