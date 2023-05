Videó: Minden eddiginél nagyobb robbanás rázta meg Hmelnickijt

A támadás még péntek este történt, a régió katonai adminisztrációja Telegrammon jelezte: kritikus infrastruktúrát ért találat.

A régió kormányzója, Olekszandr Szimcsisin Telegram-csatornáján jelezte, az éjszakai támadás során többek között oktatási és egészségügyi intézmények, közigazgatási épületek, ipari komplexumok és többszintes épületek is megsérültek.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője a támadással kapcsolatban elmondta, az oroszok 21 kamikaze drónt lőttek ki a településre, a jelentések szerint ebből 4-et nem sikerült megállítani az ukrán légvédelemnek.

Az orosz védelmi minisztérium később közleményben jelezte, hogy a támadásban megsemmisítettek egy lőszerraktárt és egy repülőgép-hangárt is.

