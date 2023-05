Elsöprő ellenzéki győzelem Thaiföldön? Hatalmas változás jöhet, de ezt még a választási siker sem garantálja

Két reformpárt szerezhette meg a legtöbb mandátumot Thaiföldön - jelentette a Reuters . A thaiföldi választás eredményeképp Phak Kao Klai (Előre Párt) és a Pheu Thai (Thaiokért Párt) lehet az alsóház két legnagyobb ereje, míg a 2014-es katonai puccsot támogató két párt a negyedik és az ötödik helyen állhat. A legnagyobb kérdés most az, hogy kormányt alakíthat-e a változásra felhatalmazott két reformmozgalom, vagy újabb közjogi akadályok állnak eléjük.

Thaiföldön az ellenzéki, Pita Limdzsaroenrat által vezetett Phak Kao Klai (Előre Párt) és a Paetongtarn Shinawatra által vezetett Pheu Thai (Thaiokért Párt) szerezték meg a legtöbb mandátumot a vasárnapi választásokon, megnyitva az utat a katonai status quo megkérdőjelezése előtt, miután közel egy évtizede a hadsereg vezette vagy támogatta a kormányt.

A 2014-es katonai puccsot támogató és a katonai hatalom támogatását élvező két párt közül a Palang Pracharat a negyedik, az Egyesült Thai Nemzet pedig az ötödik helyen áll.

Mostanra világossá vált, hogy a Move Forward Párt szerezte meg az ország lakosságának elsöprő támogatását

- írta a Twitter-oldalán az Előre Pártot vezető Pita Limdzsaroenrat.

Thaiföldön elérkezett a változás ideje

- hangoztatta a 42 éves politikus, aki szerint egy ellenzéki összefogás a tökéletes megoldás arra, hogy a délkelet-ázsiai ország megbirkózhasson az előtte álló kihívásokkal.

A parlamenti mandátumok 400 nyílt választókerületi és 100 "pártlistás" hely alapján kerülnek kiosztásra.

A Reuters a thaiföldi választási bizottság alapján közölte a vasárnapi szavazás előzetes, hétfőn frissített eredményeit, a szavazatok 99%-ának megszámlálása alapján:

Phak Kao Klai (Előre Párt): 151 mandátum (112 választókerület, 39 pártlistás) Pheu Thai (Tahiokért Párt): 141 mandátum (112 választókerület, 29 pártlistás) Bhumjaithai (Thai Büszkeség Párt): 71 mandátum (68 választókerület, 3 pártlistás) Palang Pracharat (Népi Államhatalom Párt): 40 mandátum (39 választókerület, 1 pártlistás) Egyesült Thai Nemzet: 36 mandátum (23 választókerület, 13 pártlistás) Demokrata Párt: 25 mandátum (22 választókerület, 3 pártlistás) Chart Thai Pattana (Thai Nemzetfejlesztési Párt): 10 mandátum (9 választókerület, 1 pártlistás) Prachachart: 9 mandátum (7 választókerület, 2 pártlistás)

A hivatalos végeredményt a választási bizottságnak 60 napon belül kell közzétennie.

A BBC szerint a Phak Kao Klai (Előre Párt) jelöltjei kevesebb erőforrással rendelkeztek, mint riválisaik, és a közösségi médiára, illetve néha a régi technológiákra, például a kerékpárokra kellett hagyatkozniuk, hogy eljuttassák üzenetüket. Segített emellett, hogy a víziójuk sokkal világosabbnak tűnt, mint a többi párté.

Az Előre Párt kizárta a 2014-es katonai puccsal kapcsolatban álló pártokkal való koalíciót, amivel kapcsolatban reformpárti riválisa, a Pheu Thai eleinte kitérő volt.

A pártnak az is kedvez, hogy a jelek szerint a közvélemény széles köre vágyik a változásra. A 26 év alatti szavazók nem alkotnak nagy tömböt az elöregedő Thaiföldön - az 52 millió választópolgárnak mindössze 14%-át teszik ki -, de keményen dolgoztak azon, hogy meggyőzzék az idősebb szavazókat arról, hogy támogassák az Előre Pártot, mivel az jobb jövőt kínál generációjuknak.

Az MTI kiemelte: a 69 éves Prajuth Csan-Ocsa nyugalmazott tábornok, a jelenlegi kormányfő, akit a 2014-es katonai puccs után nevezett ki a király, hatalmon maradhat, mivel a hadsereg a 2014-es hatalomátvételt követően megváltoztatta az alkotmányt a saját javára, így jelenleg a kétkamarás parlament (Ratthasapha) alsóházának 500 választott képviselője mellett a felsőház hadsereg által kinevezett 250 szenátora dönt a miniszterelnök személyéről. Utóbbi pedig nem valószínű, hogy támogatna egy ellenzéki jelöltet - írta az MTI. Hozzátették: az alkotmánybíróság úgy döntött, Prajuth Csan-Ocsa hivatali ideje csak az alkotmány 2017-es életbe lépésétől kezdődik, azaz nem járt le 2022-ben.

A BBC szerint amennyiben az Előre Párt-Pheu Thai koalíció a harmadik legnagyobb pártot, a nagyjából 70 mandátummal rendelkező Bhum Jai Thai-t és néhány más pártot is bevonna, akkor a szenátust is "leszavazhatnák". De fennáll a veszélye annak is, hogy a vesztes konzervatív blokk parlamenten kívüli manőverhez folyamodik, hogy megpróbálja távol tartani a reformistákat a hatalomtól - jegyezték meg.

A brit közmédia szerint a katonai puccs valószínűtlen, de lehetséges egy újabb bírósági döntés, amely technikai okokból kizárja az Előre Pártot, ahogyan az elődjével, a Jövő előre párttal történt 2020-ban.

A legnagyobb kérdés most tehát az, hogy a változásra vonatkozó felhatalmazás ellenére alakíthat-e kormányt a két reformpárt, miközben várhatóan az alsóházi képviselői helyek közel 60%-ával rendelkeznek majd.

A 250 szenátor, akiket mind a hivatalban lévő Prayuth miniszterelnök által vezetett katonai kormány alatt neveztek ki, csatlakozhat a következő kormányról szóló parlamenti szavazáshoz. Ez hatalmat ad nekik arra, hogy megakadályozzák az Előre-Pheu Thai koalíciót, annak ellenére, hogy a két párt a képviselői helyek közel 60%-ával rendelkezik az alsóházban.A thaiföldi választás érdekessége, hogy egy 2014 óta hatályos rendelkezés értelmében 24 órás országos alkoholfogyasztási tilalmat léptetnek életbe a voksolásra tekintettel. Ennek célja, hogy a szavazók józan döntést hozzanak a fülkében, és a választási folyamat békés keretek között maradjon.

Bár a szavazás vasárnap reggel indult, szombat este hat órától pénz-, illetve börtönbüntetés terhe mellett tilos volt alkoholt felszolgálni vagy árusítani. A rendelkezés kiterjedt a magán összejövetelekre, így esküvőkre és születésnapi bulikra, de még az országban tartózkodó turistákra is. Urnazárást követően egy órával a csapszékek már újranyithattak.

