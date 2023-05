Kiszivárgott: Prigozsin felfedte volna az orosz pozíciókat az ukránoknak, ezt kérte volna cserébe

A Wagner zsoldoscsoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin elmondta volna az ukrán haderőnek, hol kell orosz csapatokat támadni, ha cserébe Ukrajna kivonta volna erőit Bahmutból, ahol a Wagner-zsoldosok jelentős veszteségeket szenvedtek – mutatta be a legújabban kiszivárgott Pentagon-dokumentumokat a The Washington Post

Az iratok szerint Prigozsin januárban azt az ajánlatot tette az ukrán parancsnokoknak, hogy

amennyiben kivonják erőiket Bahmut környékéről, információkat ad át Kijevnek az orosz csapatok állásairól, hogy Ukrajna meg tudja támadni őket.

Hogy pontosan mely pozíciókról lett volna szó, az iratokból nem derül ki.

A Discordon kiszivárgott dokumentum szerint a Wagner-vezér

az ukrán katonai hírszerzési igazgatóságnak tette az ajánlatot, amellyel titkos kapcsolatban áll.

Prigozsin már hónapok óta támadja az orosz hivatalos hadvezetést egyrészt azért, mert az szerinte rossz döntéseket hoz a háborúval kapcsolatban, másrészt azért, mert állítása szerint nem ad elegendő mennyiségű lőszert a Wagner-zsoldosoknak.

Két ukrán tisztviselő megerősítette, hogy Prigozsin többször is beszélt az ukrán katonai hírszerzési vezetéssel, egyikük szerint a Wagner-vezér többször is ajánlatot tett Bahmut kapcsán.

Kijev ugyanakkor elutasította az ajánlatot, mivel nem bíztak Prigozsinban.

Egy amerikai tisztviselő szerint Washington is hallott az ajánlatról, és az Egyesült Államokban is hasonló kételyek voltak azzal szemben.

Más kiszivárgott dokumentumokból kiderül, hogy az orosz védelmi minisztériumban magánbeszélgetésekben szó volt arról, hogyan reagáljanak Prigozsin bírálataira, illetve az iratok említést tesznek a Wagner-vezér és más orosz topvezetők közötti hatalmi harcokról, például a Szergej Sojgu védelmi miniszterrel való küzdelméről.

A dokumentumok szerint Prigozsin nemcsak telefonon tartotta a kapcsolatot az ukrán katonai hírszerzéssel, hanem egy meg nem nevezett afrikai országban személyesen is találkozott vezető tisztjeikkel. A Wagner csoport több afrikai országban is jelen van.

Az egyik dokumentum szerint Prigozsin beszámolt egy ukrán hírszerző tisztnek, hogy az orosz haderő lőszerellátási problémákkal küzd. Azt is javasolta az ukránoknak, hogy a Krím félsziget felé támadjanak. Az anyagok szerint Prigozsin a Wagner-csapatok moráljának visszaesésével is tisztában volt, és olyan eset is történt, hogy több katonája is megtagadta, hogy a heves tűz alatt álló Bahmutba vezényeljék.

A dokumentumok arra is utalnak, hogy Kijev azt gyanítja, vagy tudhatja, hogy a Kreml tud Prigozsin ukrán hírszerzéssel folytatott kommunikációjáról, ha a Bahmuttal kapcsolatos ajánlatáról nem is. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője egy lehallgatott telefonbeszélgetés szerint arról beszélt, hogy a Kreml fölhasználhatja Prigozsin ukrán kapcsolatait, hogy „ukrán ügynöknek” állítsák be.

Mikor Prigozsin megtudta, hogy kiszivárogtak a róla kapcsolatos információk, vasárnap Telegram-oldalán megerősítette, hogy van kommunikáció közte és az ukrán hírszerzés között.

Budanov és én még Afrikában vagyunk

– írta.

Arra ugyanakkor nem tért ki, hogy valóban a szóban forgó ajánlatot tette az ukrán katonai vezetésnek.

Címlapkép: Jevgenyij Prigozsin 2016-ban. Mikhail Svetlov/Getty Images