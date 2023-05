Megérkezett az orosz-ukrán háború sztárfegyvere Lengyelországba, az orosz határra szállítják őket

Még 2019-ben a lengyel védelmi minisztérium 20 darab HIMARS rakétarendszer szállítására kötött szerződést az Amerikai Egyesült Államokkal, amelyből az első ötöt hétfőn kapta meg Varsó. A szerződés összértéke 414 millió dollár volt.

A lengyel védelmi minisztérium az indítórendszerek mellé GMLRS és ATACMS rakétákat, valamint gyakorlólőszert is rendelt. A szerződés magában foglalja a logisztikai és képzési támogatást is.

Optimista vagyok a következő, ezekre a rakétavetőkre vonatkozó szerződéssel kapcsolatban is, megbeszéléseket folytattam a gyártóval és az amerikai védelmi miniszterrel

- közölte a védelmi minisztérium vezetője, Mariusz Blaszczak hétfőn, az ünnepélyes átadón.

Pierwsze Himarsy już w . Trafią do -Wicepremier : Przyjmujemy dziś do .y. Sprzęt, który sprawdził się w boju w rękach powstrzymując inwazję rosyjską. Ta broń trafi do północno-wschodniej części . - @16Dywizja