Új irányban erősíthet a világ legnagyobb nemzetközi szervezete?

Németország támogatja a nemzetközi közösség intézményeinek átalakítását az úgynevezett globális dél képviseletének megerősítéséhez, és azzal is egyetért, hogy növelni kell az afrikai részarányt az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és az állandó tagságot is biztosítani kell a kontinensnek a testületben - mondta Olaf Scholz német kancellár hétfőn Berlinben.

A politikus a világ vezető ipari államait és a legnagyobb feltörekvő országokat összefogó két informális fórum, a G7 és a G20 csoport idei csúcstalálkozóinak előkészítésére szervezett, Global Solutions Summit (globális megoldások csúcstalálkozó) című konferencián elmondott beszédében kiemelte, hogy állami vezetőkkel folytatott megbeszélései alapján a "globális dél" - vagyis a déli félteke feltörekvő demokráciái - számos befolyásos országa, köztük India, Dél-Afrika és Vietnam nem azért nem ítéli el határozottabban Oroszország Ukrajna elleni "brutális háborúját", mert nem ért egyet az országok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletét parancsoló elvekkel és szabályokkal, hanem azért, mert úgy érzi, hogy az előírások egyenlőtlenül érvényesülnek.

Ezek az országok egyenlőségen alapuló képviseletet követelnek a nemzetközi közösségben, és azt, hogy a Nyugat hagyjon fel a kettős mérce alkalmazásával

- fejtette ki a német kancellár, hangsúlyozva: nem állítja, hogy a panaszok jogosak, az viszont biztos, hogy kell valamit kezdeni velük.

Ha a globális dél úgy érzi, hogy a Nyugat csak abban érdekelt, hogy megszerezze nyersanyagait, és csak akkor igyekszik közeledni, ha el kell fogadtatni egy ENSZ-határozatot, akkor nem szabad csodálkozni a korlátozott együttműködési hajlandóságon

- mondta.

Kiemelte, hogy a kölcsönösen elfogadott és mindenki által betartott szabályokon nyugvó nemzetközi rend iránti elkötelezettség erősítéséhez át kell alakítani a Nyugat és a globális dél kapcsolatát.

Rámutatva, hogy az Európai Unió a legmélyebben integrált országcsoport az egész világon, kifejtette, hogy a Nyugatnak át kell adnia egyebek mellett a térségi integráció területén szerzett "egyedülálló szakértelmét", amelyet kamatoztathat a többi között az Afrikai Unió és a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN). Hozzáférést kell biztosítani a globális dél országainak a klímaváltozás megfékezését szolgáló technológiákhoz is, és a klímavédelmi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges tőkéhez - tette hozzá.

Aláhúzta, hogy a világon mindenkinek joga van elérni "ugyanazt a jólétet, mint Európa és Észak-Amerika", és a globális dél felemelkedése a Nyugat érdeke is. Ezt mutatja Oroszország Ukrajna elleni háborúja is, amelynek az az egyik fő tanulsága, hogy a kiszolgáltatottság elkerüléséhez mindig több forrásra kell támaszkodni valamely nyersanyag vagy termék ellátásának biztosításához - fejtette ki Olaf Scholz.

Mint mondta, az egyenlő képviselethez a nemzetközi közösség intézményrendszerét is át kell szervezni, reformokra van szükség a többi között a Világbank működésében, az Afrikai Uniót pedig még az idén fel kell venni a G20 csoport tagjai közé. Németország azt is támogatja, hogy növeljék az afrikai országok részarányát az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és az állandó tagságot is biztosítsák a kontinensnek.

Olaf Scholz kiemelte, hogy ezek a változások mind-mind lehetségesek, eredményükként pedig erősödne a stabilitás és nagyobb eséllyel lehetne megoldani a globális gondokat. Mint mondta, "korunk kettőssége", hogy a nemzetközi közösség a második világháború óta talán a legnagyobb kihívásokkal néz szembe, de az egyenlőségen alapuló részvétel biztosítása mellett a globális együttműködés lehetőségei is minden korábbinál nagyobbak.

