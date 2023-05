Videó: először indult bevetésre az M-55S, meg is lett az eredmény

Az Ukrajnának adományozott M-55S harckocsikról éppen a múlt héten jelentek meg az első videók, melyeken azt lehetett látni, amint vasúton szállítják őket, feltehetően a frontvonalra.

Looks like the first Slovenian supplied M-55S taken out by enemy fire of this war has now appeared on video. pic.twitter.com/vmQEEcJmzJ