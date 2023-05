A volt német kancellár és felesége részt vett egy Győzelem napi eseményen, meg is lett a következménye

Schröder-Kim a NRW.Global Business tartományi vállalatnál dolgozott Dél-Korea képviselőjeként.

Schröder-Kim asszonyt azonnali hatállyal felmentették, és a munkaviszonyát az NRW.GlobalBusiness felmondás nélkül megszüntette

– mondta Észak-Rajna–Vesztfália tartomány gazdasági minisztériumának szóvivője.

A szóvivő szerint a vállalat többször is jelezte Schröder feleségének, hogy nem szabad nyilvánosan beszélnie politikailag érzékeny kérdésekről, különösen az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatban.

A berlini orosz nagykövetség több német politikust is meghívott, hogy részt vegyen a Szovjetunió náci Németország fölötti győzelmének évfordulójára rendezett ünnepségen, de sokan tiltakozásul nem mentek el az eseményre.

Gerhard Schröder – akinek az édesapja egyébként német katonaként a szovjetek ellen harcolva esett el Erdélyben 1944-ben – ismert Vlagyimir Putyinnal való szoros barátságáról, és több orosz energiacégben is fontos tisztséget töltött be. Moszkvával való szimpátiája az ukrajnai háborút követően is megmaradt, ami miatt sok bírálat érte.

Címlapkép: Gerhard Schröder és felesége 2023-ban. Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images