Erős állítást tett az ukrán főparancsnok: hatot lelőttek Oroszország „lelőhetetlen” rakétájából

Kedd hajnalban különösen intenzív légitámadás érte Kijevet. Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint a fővárost támadó eszközök között drónok mellett Kalibr, Iszkander és hiperszonikus Kinzsal rakéták is voltak.

A katonai vezető szerint az ukrán légvédelem mind a 18 különböző típusú rakétát lelőtte. Ezek között hat, légi eszközökről indított Kinzsal rakéta, kilenc, fekete-tengeri hajókról kilőtt Kalibr manőverező robotrepülőgép és három Iszkander típusú szárazföldi rakéta volt – részletezte a főparancsnok az MTI szerint.

Az ukrán légierő állítása szerint hat Sahed típusú, iráni gyártmányú drónt és három felderítő drónt lőtt le.

A légvédelem munkája rendkívül sikeres volt. A hat Kinzsal lenyűgözően jelzi ezt

– mondta Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője a Reuters szerint.

A Kinzsalt 2018-ban maga Vlagyimir Putyin orosz elnök mutatta be, és a létező légvédelmi rendszerekkel lelőhetetlennek nevezte. Ukrajna ugyanakkor éppen nemrég jelentette be, hogy amerikai Patriot légvédelmi rendszerrel lőttek le egy Kinzsalt. A hírt a Pentagon is megerősítette, az orosz védelmi minisztérium viszont tagadta.

A hadviselő feleknek a saját sikereiről szóló jelentéseit fenntartásokkal kell kezelni. Ugyanakkor a közösségi médiában terjedő felvételeken valóban látszik egy Kinzsal rakéta egy darabja a Kijevet kedd hajnalban ért rakétatámadást követően.

️ This appears to be a section of the Kinzhal hypersonic missile #UPDATE — War (Monitor) May 16, 2023

A War Monitor Twitter-oldal szerint ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a teljes Kinzsal-rakétát sikerült megsemmisíteni, a képen látható törmelék ugyanis valószínűleg a gyorsítórakéta (booster) egy része.

Címlapkép: MiG-31-es repülő Kinzsal rakétát szállít a 2018-as moszkvai Győzelem napi légiparádén. Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images