Felvételek: különösen intenzív légitámadás érte Kijevet hajnalban

Kivételes sűrűségű volt – a legrövidebb idő alatt a maximális számú támadórakéta

– írta Telegram-oldalán Szerhij Popko, Kijev város katonai közigazgatásának vezetője.

Hozzátette, előzetes információk szerint az ellenséges légicélpontok nagy többségét felderítették és megsemmisítették.

Oroszország hosszabb szünet után április végén indította újra rakéta- és dróntámadásait Kijev és az ukrán nagyvárosok ellen. Az elsődleges célpont már nem elsősorban az energetikai infrastruktúra, hanem inkább katonai létesítmények.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a leeső törmelékek számos autót felgyújtottak, a Szolomjanszkji kerületben pedig egy épületben is kárt tettek. Három ember megsérült.

Hozzátette, Borjszpiltől délre a légvédelem megakadályozott egy dróntámadást.

A légvédelmi szirénák szinte egész Ukrajnában megszólaltak kedd hajnalban, Kijevben három órán át tartott a légiriadó.

