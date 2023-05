Megérkeztek az Abrams tankok Németországba, kezdődhet a kiképzés

Az ukrán személyzet és karbantartók számára szervezett átfogó képzési program célja, hogy felkészítse őket az M1 harckocsi hatékony működtetésében és az ukrán nép védelmében betöltendő kritikus szerepeikre

– mondta el a szóvivő a 31 tank leszállítását kommentálva.

️US delivered 31 M1 tanks to to train Ukrainian militaryI can confirm that 31 M1 Abrams tanks have arrived in Germany for training and further training of Ukrainian tank teams, spokesman Patrick said.: AFP #Abrams