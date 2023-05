Elképesztő szám érkezett: átlépték az orosz veszteségek a 200 ezer katonát

Az ukrán védelmi minisztérium napi szinten közzétett jelentése szerint szerda reggel az orosz hadsereg vesztesége elérte a 200.590 főt, miután a tegnapi napon további 610 katona esett el. Ezen kívül a háború 2022 februári kezdete óta az orosz veszteségek elérik a 3771 harckocsit, 3166 tüzérségi rendszert és 600 harci repülőgépet is megsemmisítettek.

These are the indicative estimates of Russias combat losses as of May 17, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/CoHiT9NJqI