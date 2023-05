Felvételek bizonyítják: tényleg megkapták a rettegett "kazettás" lőszereket az ukránok

Ahogy korábban a Foreign Policy beszámolt róla, Törökország januárban ismerte el, hogy elkezdte Ukrajnába szállítani az Egyesült Államok által tervezett, tüzérségi lőszerként alkalmazható „kazettás bombák” Ankara által gyártott típusát.

A NATO-szövetséges Törökország 2022 novemberében kezdte el küldeni az első tételeket az úgynevezett kettős rendeltetésű, továbbfejlesztett hagyományos lőszerekből (DPICM). Ezeket a fegyvereket úgy tervezték, hogy kisebb lövedékekre szétrobbanva terítsék be a kijelölt célterületet. Mindegyik lőszer 88 darab kisebb lövedéket tartalmaz.

: In January of this year it was reported that Turkey transferred an unknown amount of cluster 155mm projectiles (DPICM) to Ukraine. Finally, we can visually confirm this- here's a Ukrainian soldier with a plenty of M483A1 projectiles made by MKE. #Ukraine