Fénykép bizonyítja: ritka NATO-páncélost zsákmányoltak az oroszok Bahmutnál

A wagneresek sérült állapotban szerezték meg a Spartant, illetve zsákmányoltak még mellette egy aránylag jó állapotban lévő ukrán BMP-1-es gyalogsági harcjárművet is - ismertette az orosz zsoldosbrigád felvételeit elemezve a háborús blog.

: A damaged Ukrainian FV103 Spartan and BMP-1 infantry fighting vehicle were captured by the Russian Wagner PMC in Bakhmut, Oblast. #Ukraine