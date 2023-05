Megszólalt Ukrajna a Patriot állítólagos kilövéséről

A Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétarendszert nem lehet egy csapással megsemmisíteni, még akkor sem, ha Kinzsal rakétát lőnek ki rá – jelentette ki Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy szerdai tévéműsorban.

A szóvivő ezzel cáfolta Igor Konasenkov altábornagynak, az orosz védelmi minisztérium szóvivőjének azt a keddi kijelentését, amely szerint egy

Patriot típusú amerikai légvédelmi rakétarendszert semmisített meg az orosz erők Kinzsal hiperszonikus rakétarendszerének precíziós csapása Kijevben.

Ihnat szavai szerint kedden az ukrán hadvezetés még nem akarta kommentálni ezt a bejelentést, mint ahogy Konasenkov korábbi hazugságaira sem reagáltak ukrán részről.

Ha annyi repülőgépünk lenne, amennyit állítólag az oroszok megsemmisítettek, már valószínűleg megnyertük volna ezt a háborút

– jegyezte meg Ihnat.

Kifejtette, hogy a Patriot olyan rendszer, amelynek része egy parancsnoki állás, ahonnan a harci szolgálatot teljesítő legénység figyeli a légi célpontokat és információkat kap a felelősségi körében lévő helyzetről, így a légi célpontokról is. A rendszer kézi, félautomata és automatikus üzemmódban is működhet. A Patriot automatikus működési módja az, amely lehetővé teszi a légi célpontok lelövését emberi beavatkozás nélkül, mint ahogy az kedden is megtörtént – tette hozzá.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images