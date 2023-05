Csúcsra járatták a sufnituningot az orosz szakadárok – Mintha egy videojátékból gördült volna ki ez a szörnyeteg

A Twitteren megjelent fotók alapján a donbaszi szakadárok egy feltehetően korábban megsérült T-54-es harckocsi tornyát távolították el, melynek helyére egy AZP SZ-60-as légvédelmi ágyút eszkábáltak föl.

Slightly insane Russian technical (most likely in use with a separatist unit), comprised of a T-54/BTS-4 ARV hull sporting an AZP S-60 autocannon. pic.twitter.com/MLHmUFQYiB