Friss térképek érkeztek: az utolsó épületekért folyik a harc Bahmutban, közelednek az ukránok Kliscsijivkához

Korábban beszámoltunk róla, Szerhij Cserevatij, az Ukrán Fegyveres Erők Keleti Csoportjának szóvivője tegnapi interjúja során elmondta, az ukrán csapatok több irányban is támadást Bahmut térségében, az előretörés mélysége néhány helyen akár a fél kilométert is elérhette. A támadások pontos irányáról nem volt hajlandó információt adni.

Alekszandr Szimonov orosz milblogger, Telegram-csatornáján tette közzé a bahmuti harcok szerda esti állását, amelyek megerősítik az ukrán szóvivő szavait. A milblogger információi szerint az orosz fegyveres erők ismételten pozíciókat vesztettek (hivatalosan: „kedvezőbb védelmi vonalakba vonultak vissza”) Bahmuttól délnyugatra, Kliscsijivka irányában.

Ezzel az ukrán erők nagyjából egy kilométerre közelítették meg a január végén orosz kézre került falut.

A város térségében elért ukrán sikerek ellenére a Wagner támadásai nem lassulnak a település határain belül. A milblogger egy újabb ukrán szektor elfoglalásáról számolt be, Szimonov állítása szerint így már csak két szektor maradt ukrán kézen. A Bahmutban harcoló Wagner-csoport egy szektor alatt általában egy háztömböt, azon belül nagyjából 5-6 nagyobb panelépületet értenek

BREAKING:Ukrainian forces took additional Russian positions south of Bakhmut yesterday and have now reached the outskirts of the tactically important (high ground) Klischiivka settlement.The map is from Wagner. pic.twitter.com/UY4it6quoe