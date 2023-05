Megfutamodott az orosz hadsereg Bahmutnál, kiakadt a Wagner csoport vezére

Prigozsin szerint az ostromlott ukrán város északi szektorában 570 métert vonult vissza az orosz haderő, ezzel pedig teljesen védtelenné vált a városban küzdő Wagner műveleti egység egy ukrán támadással szemben.

Arra kérem az orosz védelmi minisztériumot – nyilvánosan, mert nem olvassák a leveleimet -, hogy ne adják fel az oldalsó védvonalainkat!”

– mondta Prigozsin, aki Valerij Geraszimov vezérkari főnököt és Szergej Sojgu védelmi minisztert is megszólította.

A Wagner csoport Bahmut belső területeit ostromolja, miközben a város déli és északi részének - vagyis a meghódított városrészeknek - biztosításáért az orosz reguláris erők felelnek.

Prigozsin tegnap hasonló üzenetet címzett az orosz deszantosoknak, akik szerinte fülüket-farkukat behúzva menekültek el az ukránok támadása elől. Az orosz védelmi minisztérium tegnap elismerte a visszavonulás tényét, azonban azt állítottak, hogy csak "jobb taktikai pozíciókat" vettek fel a város térségében.

Még nem látszik, hogy az orosz haderő visszavonulásának pontosan milyen következményei lesznek a Bahmut körüli harcokra nézve. Az elmúlt napokban az volt megfigyelhető, hogy a város agglomerációjában az ukránok, miközben a belső területeken az orosz Wagner csoport nyomult előre. Az orosz reguláris erők a külterületek biztosításáért felelősek.

A timelapse of the changes in Bakhmut over the past 7 days. pic.twitter.com/1I82j0OiDl