Filmbeillő felvételek: így dolgozik Ukrajna egyik legjobb tüzérségi fegyvere

A videón jól látható, ahogy a német gyártmányú önjáró tarack rejtekhelyről tüzelőállásba mozog, majd orosz célpontokat támad 155 milliméteres, DM-702-es „okoslőszerekkel.” A támadást a tüzérségi alakulat katonái több szögből is lefilmezik, a legénység nagyon lelkesnek tűnik. A célkeresésben drónok segítik a PzH 2000-es legénységét.

A videó végén az ukránok köszönetet mondanak Németországnak.

German-supplied PzH-2000 in Ukrainian service with the 43rd Artillery Brigade, seen with DM-702 SMArt 155 indirect fire top attack rounds, with additional footage of drone spotted strikes on Russian positions with a mix of other munitions. pic.twitter.com/BebC7D8pwA