Mégis honnan szedi a brit hírszerzés, mire készülnek az oroszok? Részletes válasz érkezett a napi jelentések legnagyobb kérdéseire

A brit védelmi minisztérium hírszerzési osztálya minden nap (még hétvégén is) publikál egy rövid elemzést az ukrajnai háború aktuális alakulásáról, melyben elsősorban az orosz haderő hadműveleteiről és általános készültségi szintjéről értekeznek.

A mai jelentés itt olvasható:

Ezeket a jelentéseket vélt vagy valós pontatlanságuk, felületességük miatt gyakran éri kritika: Magyarországon is népszerű mém a brit hírszerzést a fölösleges kutatásokat végző „brit tudósokhoz” hasonlítani, annak ellenére, hogy a londoni elemzők a háború kezdete óta valószínűleg sokkal több dolgot jósoltak meg a háborúval kapcsolatosan, mint amennyit „benéztek.”

Emlékezetes: a brit hírszerzés talán mindenki másnál pontosabb térképet tett közzé Oroszország Ukrajna elleni inváziós terveiről, egy héttel azelőtt, hogy a hadjárat 2022. február 24-én megindult volna. Ekkor is sokan kiröhögték a brit elemzőket, amiért nem „húztak be” a térképen egy odesszai partraszállást, illetve egy Lviv elleni szárazföldi támadást Belarusz felől, ahogy tette ezt akkoriban a stratégiai elemzők 90%-a, de végül a briteknek lett igaza és ezek a támadások tényleg nem indultak meg.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions. Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf