Sikerülhet a visszatérés az európai politika egykori meglepetésemberének? – Nagy összecsapás készül a demokrácia bölcsőjében

Görögországban vasárnap parlamenti választást tartanak. A választás egyik sajátossága, hogy bár a baloldali pártok a felmérések szerint többséget szereznek, mégis mindenki jobboldali kormánnyal számol. A legesélyesebb, kormányon lévő Új Demokrácia párt a választási rendszer sajátosságai miatt bármilyen koalíció nélkül egy második forduló után többségi kormányt alakíthat. A török választások esetén azonban láttuk, hogy mekkora eltérések lehetnek a felmérések és a valóság között. Ebben bízhat az ellenzék legerősebb pártja, a Sziriza is: ha ő vagy szövetségesei a közvélemény-kutatásokon mutatottaknál jobban teljesítenek, ismét kormányra kerülhet.

Négy év elteltével ismét az urnák elé járulhatnak a választópolgárok Görögországban. Akkor az addig kormányzó baloldali Sziriza helyett a jobboldali Új Demokrácia pártot választották a szavazók.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 07. 08. Jobbközép párt nyerte a görög választást

Sokáig úgy tűnt, hogy az Európai Unióhoz és a nyugati befektetői körökhöz jóval simulékonyabban viszonyuló jobbközép kormány békés éveket, és a 2008-as válság után gazdasági felzárkózást hoz az országnak. A tavalyi évben az orosz-ukrán háború következtében először az utóbbi várakozás kezdett megváltozni, miután az infláció fokozatosan elszabadult az országban, és szeptemberre már 12.1% volt. Azzal együtt, hogy mostanra az energiaárak csökkenésével ez 4,5%-ra mérséklődött, a legtöbb görög anyagi helyzete érezhetően rosszabbá vált az elmúlt évben.

A helyzetet fokozza, hogy a 2008-as gazdasági válság után nagyon szigorú megszorításokat vezettek be az országban, és éppen az elmúlt években kezdett volna Görögország kilábalni, az emberek pedig egy kicsit több levegőhöz jutni.

Kiriákosz Micotákisz görög elnök. Forrás: David Plas / Európai Néppárt / Wikimedia Commons

A vonatbaleset

Az így kialakult csalódottságot és elkeseredettséget tovább fokozta azonban egy esemény, ami megrázta a görög közvéleményt. Idén február 28-án összeütközött két Thesszaloníki és Athén között közlekedő vonat; a balesetben 57-en vesztették életüket. A tragédia rávilágított arra, hogy az azt megelőző években olasz kézbe, a Ferrovie dello Stato csoporthoz került görög államvasutakat a privatizáció után súlyos hiányosságok, hozzá nem értés és problémák jellemezték.

Az Athéntól az északi határig tartó új automatizált jelzőrendszer telepítésével például a francia Alstom céget bízták meg, és bár 2016-ra be kellett volna fejezni a projektet, még mindig nem üzemel. Szakértők határozottan állítják, hogy ha ez a rendszer működött volna, a baleset nem történt volna meg.

A balesetet közvetlenül követő tömegtüntetések ellenére a közvélemény dühe nem csak a jelenlegi kormány, hanem Görögország egész politikai rendszere ellen irányult. Az Eteron görög agytröszt nemrégiben végzett felmérése szerint a fiatalabb generáció

59,5 százaléka a jelenlegi kormányt hibáztatta a balesethez vezető körülményekért, míg 58,3 százaléka az összes korábbi kormányt.

A kampányban Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök konzervatív pártja azt ígéri, hogy fenntartja az erős növekedést és növeli a béreket, hogy azok megközelítsék az európai uniós átlagot. A baloldali Alékszisz Cíprasz Sziriza pártja ezzel szemben arra helyezi a hangsúlyt, hogy növelni fogja a béreket a nyugdíjakat, és megvédi a munkavállalókat.

Az Európai Bizottság alelnöke Margarítisz Szhinász, Evá Kailí, az Európai Parlament alelnöke és Ioánnisz Cakírisz, a görög fejlesztési és beruházási miniszterhelyettes. Forrás: EU

A balközép PASOK követelései között szerepel a szénről és a földgázról a zöld energiára történő átállás, egy jobb egészségügyi rendszer, a közszféra béreinek emelése, az átláthatóság növelése, az állam működésében pedig a meritokrácia előnybe részesítése. A párt megítélésének azonban nem tett jót, hogy az ő tagjuk volt Evá Kailí, az Európai Parlament volt alelnöke, aki korrupciós botrányba keveredett.

A gazdaság

A 2008-as válság után pénzügyi támogatásért cserébe bevezetett megszorítások görögök millióinak megélhetését tették nehezebbé, mivel az adók az egekbe szöktek, a béreket és a nyugdíjakat pedig csökkentették.

Tavaly minden második görög háztartás alig tudott megélni havi jövedelméből.

Az Eurostat szerint a görögök 36,4 százalékának volt 2021-ben lejárt számlája, ami a legmagasabb arány a 27 tagú blokkban. Azoknak az aránya, akiknek a lakhatási költségei a rendelkezésre álló jövedelmük több mint 40 százalékát teszik ki, szintén a legnagyobb volt az EU-ban: a görög háztartások 32,4 százaléka, szemben a 10,4 százalékos uniós átlaggal.

Níkosz Andrulákisz, a PASOK elnöke. Forrás: PASOK / Wikimedia Commons

A sajtószabadság

Tavaly júliusban az ellenzéki PASOK párt vezetője, Níkosz Andrulákisz panaszt nyújtott be a görög legfelsőbb bírósághoz kémkedés gyanúja miatt. Állítása szerint a Predator nevű szoftverrel történt a próbálkozás. A parlamenti vizsgálóbizottság kiderítette, hogy jogos volt a panasza, és ez több lemondáshoz és jelentős botrányhoz is vezetett az országban.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 05. Lehallgatási botrány robbant ki Görögországban, belebukott a hírszerzés vezetője

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) Sajtószabadság-indexe alapján a háborúban álló, 78. helyen lévő Ukrajnát és a 84. Máltát is messze alulmúlva a 107. hellyel Görögországé a legrosszabb európai uniós eredmény. A sajtószabadság értékelésében természetesen jelentős szerepet játszott a lehallgatási botrány is. Mint azt az alább majd látni fogjuk, az országban a közvélemény-kutatásokkal komoly problémák lehetnek.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 03. Még Haiti és Szenegál is előrébb áll a görögöknél ebben a kritikus mutatóban

A fiatalok és a pártpreferenciák

Május 20-án először a külföldön élő görögök is szavazhatnak, anélkül, hogy vissza kellene térniük Görögországba. A GPO május 6-i felmérése szerint a kormányzó konzervatív Új Demokrácia a szavazatok 36,9%-át kapná május 21-én, szemben a fő rivális baloldali Sziriza 30,4%-ával. Ugyanakkor a kisebb pártok, köztük az egykor domináns, most 10% körül mért szocialista PASOK is egyre nagyobb teret hódít.

A koalíciókötés nem ígérkezik könnyűnek, mivel miután a kormány lehallgatta a PASOK elnökét, erősen megromlott a viszony a két párt között, egy Micotákisz-Ciprasz páros pedig még kevésbé képzelhető el. Továbbá még ha össze is állna egy Sziriza-PASOK koalíció, várhatóan csak 40% körül támogatást tudhatna maga mögött, így szüksége lenne a Jánisz Varufákisz volt pénzügyminiszter által vezetett MeRA25 nevű radikális baloldali csoport támogatására is a Teneo szerint, azonban a pártok között feszült a viszony. Az is lehet, hogy még így sem lenne meg a többség, így a Kommunista Pártot is be kellene venni.

Jánisz Varufákisz. Forrás: Portfolio

Görögországban mintegy 9,8 millió regisztrált választópolgár van, köztük 440 000 17 és 21 év közötti fiatal, akik először szavazhatnak. A fiatal görögök 82%-a azt állítja, hogy szándékában áll szavazni, csak 35%-uk hisz abban, hogy a választások javíthatnak a helyzeten az Eteron agytröszt felmérése szerint.

Az elöregedő és csökkenő népességen tovább ront a válság során közel 500 000 képzett fiatal görög elvándorlása.

Ennek az egyik oka, hogy Eurostat szerint a 24 év alattiak közel negyede munkanélküli, a 30 év alattiak 14%-a pedig "súlyos anyagi vagy társadalmi nélkülözésben él", mindkét adat több mint kétszerese az uniós átlagnak. A fiatal szavazók a választóknak csak kis részét, mintegy 18%-át teszik ki, de a politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy közömbösek legyenek.

A görög parlament áprilisban megakadályozta az Arany Hajnal párt korábbi tagja által alapított szélsőjobboldali Görögök-Nemzeti Párt indulását az országgyűlési választáson. A pártot 3% körül mérték, így várhatóan bejutott volna a parlamentbe, kiesésével azonban egyik parlamenti párt sem erősödött, mivel hívei a küszöb alatti kisebb pártokra szavaznak várhatóan. Ennek következtében azonban kevesebb szavazat is elég lehet a kormányalakításhoz a kormánypártnak, ami jó hír volt Micotákisz számára.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 04. 12. A választások előtt tiltottak be egy pártot Görögországban

A választási rendszer

A 300 fős parlamentben legalább 3%-ot szerzett pártok százalékos arányuk alapján osztoznak a 285 parlamenti mandátumon, 12 helyet az egyes pártok által választott állami képviselők között osztanak el, az utolsó három helyet pedig a külföldön szavazó görögök által választott jelöltek töltik be.

A választásokat az új választási törvény alapján tartják, amely az első fordulóban arányos rendszert alkalmaz, és elemzők becslése szerint az egyedül kormányozni kívánó pártnak az összes szavazat 46%-át kellene megszereznie. Ha ezt a szintet egyik párt sem éri el és utána a kormánykoalícióról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak, júliusban második fordulóra kerül sor, ahol egy vagy több pártnak a szavazatok közel 37%-ára lesz szüksége a kormányalakításhoz.

Aléxisz Cíprász, a Sziriza elnöke. Forrás: EU

Amint azt a Teneo összefoglalja, a szavazást követő naptól a három vezető párt mindegyike kormányalakítási megbízást kap, kezdve a választás győztesével, majd a második, majd a harmadik helyezett pártra. Mindegyik párt vezetőjének legfeljebb három napja lesz arra, hogy olyan kormányt alakítson, amely a parlamentben bizalmi szavazást nyerhet. Ha nem születik megállapodás, akkor az elnöknek jogában áll összehívni a pártvezetők találkozóját, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni. Ha ez a folyamat kudarcot vall, vagy meg sem kísérlik, a parlamentet beiktatják, majd feloszlatják.

A választás második fordulóját július 2-ára tűzték ki, és bónuszrendszerrel fogják lebonyolítani, amely a győztes pártnak akár 50 plusz mandátumot is biztosít. Ennek eredményeképpen a parlamenti többséghez szükséges küszöb 36-37%-ra csökken.

Az országos közvélemény-kutatások átlagát közlő EuropeElects szerint az Új Demokrácia a szavazatok 36,6%-át szerezheti meg az első fordulóban, őt követi a Syriza 29,5%-kal és a PASOK 10,3%-kal. Az Új Demokrácia eddig minden, az országos médiában közzétett közvélemény-kutatást vezetett, azonban a Sziriza megkérdőjelezi ezeknek az eredményeknek a módszertanát.

Egyes elemzők szerint a probléma strukturális jellegű lehet, mivel a Görögországban alkalmazott közvélemény-kutatási módszertan elsősorban a vezetékes telefonokra összpontosít, és a vállalatok következésképpen nem tudják azonosítani a fiatalabb és progresszívebb szavazókat.

Ugyanakkor az athéni tőzsdén működő multinacionális vállalatok a hagyományos és költségesebb szavazási módszerrel, azaz egy kérdőív személyes kitöltésével végzik saját felméréseiket, egy ilyen alapján például csak fél százalékkal vezet a a kormánypárt (33,45%) a baloldali párt előtt (32,93%).

Ha az előzetes felmérések szerint alakul a választás, akkor várhatóan nem alapítanak kormányt az első fordulóban, hanem második fordulóra kerül sor, ahol a rendszer sajátosságai miatt az Új Demokrácia pártnak jó esélye van arra, hogy egymaga kormányt tudjon alakítani. Ha ekkor sem sikerült kormányt alakítani, a harmadik fordulót a nyári vakációk és a görögországi turisztikai szezon csúcspontján kellene megtartani, amit valószínűleg minden fél el akar kerülni.

Címlapkép: Alékszisz Cíprasz volt görög miniszterelnök, az ellenzéki Radikális Baloldali Szövetség (Sziriza) vezetője választási nagygyűlést tart Szalonikiben 2023. május 16-án. Görögországban május 21-én tartanak parlamenti választásokat. MTI/EPA/ANA-MPA/Ahiléasz Hirasz