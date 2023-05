Ilyen nincs: a Twitteren esett egymásnak Elon Musk és Moszkva szócsöve

A csörte még 2020 októberében indult: Liz Truss brit miniszterelnök lemondását követően Medvegyev szellemes tweetben búcsúzott az exelnöktől, és gratulált az azóta legendássá vált fejessalátának, ami tovább bírta megromlás nélkül, mint a Truss-kormány. Elon Musk egy válaszában megdicsérte az orosz politikust, majd feltett egy igen kellemetlen kérdést:

Mi a helyzet Bahmutban?

Tavaly októberben az orosz hadvezetés éppen teljes erejével dolgozott saját maga demilitarizálásán azzal, hogy frontális támadásokat vezényelt a donbaszi város ellen, de Medvegyev magabiztosan annyit válaszolt a milliárdosnak, hogy a

Győzelem Napján találkozunk.

Eljött május 9-e, Bahmut azonban még mindig állt. Bő egy héttel később azonban eljött a visszavágás ideje: Medvegyev a mai napon újra válaszolt a Twitter-vezérnek:

Gyere és nézd meg magad!

, you've asked me about Bakhmut... Come and see for yourself! @elonmusk