Videó: lezuhant egy spanyol F/A-18-as

A spanyol hatóságok nyilatkozata szerint a légierő kötelékében szolgáló amerikai gyártmányú F/A-18 Hornet vadászgép a zaragozai légibázis mellett csapódott a fölbe. A pilóta sikeresen katapultált a gépből, őt jelenleg kórházban ápolják, de állapota stabil. A becsapódó gép nem követelt áldozatokat.

️The F-18 Hornet fighter, assigned to the 15th squadron (Ala 15) of the Spanish Air Force from the Zaragoza airbase (Zaragoza), left the chat today. The pilot managed to eject. pic.twitter.com/QezqD4ZVyC