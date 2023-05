Egyre ellentmondásosabb a bahmuti fronton a helyzet

Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az Ukrán Szárazföldi Erők parancsnoka meglátogatta a frontvonalon lévő csapatokat a harcok sújtotta keleti Bahmut város közelében. Kijev állítja, hogy az orosz beszámolókkal ellentétben nem adták fel a várost, és még mindig nem sikerült az orosz erőknek elfoglalni a területet.

Szirszkij köszönetet mondott a dandár harcosainak, "akik nap mint nap megsemmisítik az ellenséget" - közölte vasárnap egy Telegram-üzenetben. Azt nem részletezte, hogy pontosan mikor tette meg az utat.

A parancsnok elmondta, hogy Ukrajna továbbra is védekezésben van Bakhmut városában, de csapatai a város oldalain haladnak előre.

"Annak ellenére, hogy most már a város peremvidékét tartjuk ellenőrzésünk alatt, továbbra is fontos a város védelme. A jövőben ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy behatoljunk a városba, amikor a fronton változás áll be" - idézi a CNN a katonai vezetőt.

Közben Oroszország és a Wagner katonai magáncég győzelmet hirdetett Bahmutban, Ukrajna azt állítja, hogy egy kis területet tart a város nyugati részén - és hogy a várost körülvevő területeken elért előrehaladása miatt erős pozícióban van.

Címlap: Műholdfelvételek a bahmuti pusztításról. Maxar Technologies/Getty Images.