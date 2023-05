Litovkin: egy nagyon fontos képesség híján vág neki Ukrajna a tavaszi hadjáratnak

Nincs értelme Ukrajnának F-16-os vadászgépeket küldeni, mert a pilóták kiképzése hosszú időt venne igénybe és az ukrán repülőterek nem is alkalmasak jelen állapotukban a gépek befogadására – mondta ezt Viktor Litovkin, nyugalmazott orosz ezredes, milblogger az RT-nek. Az orosz szakértő szerint amúgy ez biztosan problémát jelent az ukránoknak, hiszen kritikus fontosságú légi képesség nélkül vágnak neki a tavaszi offenzívának.

Litovkin az orosz lapnak elsősorban arról beszélt, hogy szerinte az ukrán tavaszi offenzíva kudarcot fog vallani, mert az ukrán szárazföldi erőket nem tudja megfelelően támogatni az ukrán légierő, hiszen nincs elég repülőgépük.

Megindul most ez az úgynevezett ellentámadás, de nincs repülőgépük, így nem tudják fedezni a tankjaikat és tüzérségi eszközeiket. Ezek a járművek mind meg fognak semmisülni”

– mondta Litovkin.

Arra is kitért, hogy lehet, hogy szerinte Ukrajna F-16-os vadászgépeket fog kapni, de szerinte Ukrajna mindig kevesebbet kap a nyugati eszközökből, mint amire szükségük van, ezért ez fog történni most is.

Hozzátette: szerinte amúgy sincs értelme Ukrajnának F-16-osokat adni, mert a pilóták kiképzése 1 év, átképzése alsó hangon 3 hónap. Ezek a gépek tehát a tavaszi offenzívában nem fognak tudni részt venni.

Kellenek nekik olyan üzemek, melyek alkatrészeket gyártanak, olyan üzemek, ahol a kerozint tisztítják és sok más dolog, ami szükséges ahhoz, hogy az F-16-osok fel tudjanak szállni az ukrán repterekről. Eleve nincsenek is ilyen repterek Ukrajnában, mind megsemmisültek”

– mondta a nyugalmazott ezredes az orosz lapnak.

Fontos hangsúlyozni: Litovkin nyilván elfogultan beszél, hiszen orosz szakértőként beszélt egy orosz lapnak, kijelentései azonban részigazságokat biztosan tartalmaznak. Valóban problémás, hogy az ukránok a tavaszi offenzívához nem kaptak megfelelő mennyiségű légi eszközt (csak régi, szlovák és lengyel MiG-29-eseket), az Egyesült Államok pedig korábban többször is azzal indokolta azt, hogy nem küldenek F-16-osokat Ukrajnának, hogy nincs meg az országban a negyedik generációs amerikai vadászgépek hatékony üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra.