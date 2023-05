Szivárognak a videók: súlyos csata zajlik Oroszország területén, menekítik a lakosságot

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Ukrajnához lojális orosz harcosok lépték át az orosz határt és úgy néz ki, elfoglaltak egy települést. A most kikerülő felvételek alapján továbbra is harcok zajlanak a határ menti településeknél, a helyi orosz lakosság pedig menekül. A harcok jelenleg már 8 kilométerre zajlanak az orosz-ukrán határtól.

Az orosz légierő Mi-28 és K-52 harci helikopterei műveleteket hajtanak végre Grajvoron város közelében, a Mi-8 szállítóhelikopterek pedig a jelentések szerint erősítéseket szállítanak az orosz nemzeti gárda számára.

️Ka-52 attack helicopters were also seen flying in the direction of the border Grayvoron. pic.twitter.com/BwX130F2KC — War (Monitor) May 22, 2023

️Helicopters of the Russian air force are still above Belgorod pic.twitter.com/nOokDsSJnt — War (Monitor) May 22, 2023

Az orosz Baza („Bázis”) Telegram-csatorna értesülései szerint egy orosz Mi-8 közepes szállítóhelikopter lezuhant az összecsapások során. Az orosz háborús csatorna információit eddig nem erősítették meg vizuális felvételek.

Egyes helyi lakosok felvételeket töltöttek fel Grajvoron városából, a felvételek hátterében valószínűleg egy BMP harcjármű gépágyúja hallható, áll a beszámolókban. A település egyébként 10 kilométerre található az orosz-ukrán határtól.

️Footage of the battle in the city of Grayvoron, Belgorod Region. In the video, you can hear the operation of the BMP automatic cannon. pic.twitter.com/nXtRSvOC2o — War (Monitor) May 22, 2023

A régióban nagy erőkkel zajlik a civilek evakuálása, miközben az orosz fegyveres erők egységei a térségbe tartanak. Az evakuációt az orosz szárazföldi erők BMP harcjárművei és egyéb páncélozott járművei biztosítják, miközben buszokkal menekítik a lakosságot a településről.

Civilians in the Town of Grayvoron reportedly being Evacuated towards the City of Belgorod while being Escorted by BMPs and Tanks from the Russian Ground Forces. pic.twitter.com/ENf1mDTWbz — OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2023

Evacuation will be announced in Grayvoron and nearby villages - Readovka source.Now buses have been sent to the villages, which will take the residents to safe areas. Some locals are already leaving in their own cars. According to our source from the scene, there is no panic pic.twitter.com/kXofgpZAcT — Maria (Drutska) May 22, 2023

