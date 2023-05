Hatalmas katonai konvojt videóztak Németországban, Ukrajnába tartanak

Svédország még idén januárban jelentette be, hogy 50 darab CV90 (Stridsfordon 90) lövészpáncélost és 8 darab Archer önjáró löveget szállít Ukrajna számára. Korábban nem volt információ arról, hogy mikorra kaphatják meg az ukrán fegyveres erők ezeket a gyalogsági harcjárműveket.

A most készült videó azonban azt jelzi, az Afganisztán is megjárt svéd páncélosok már úton vannak.

Long waited for and much needed! By Sweden pledged CV90 IFVs (Stridsfordon 90) on their way to Ukraine today. Currently in Germany, soon on the battlefield. pic.twitter.com/MswH21EeiJ